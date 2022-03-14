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MagazinSaba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum
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• 14 Mart 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:

Saba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum

TV programlarında sunuculuk yapan ve kahkahasıyla tanınan Saba Tümer, N Alaçatı dergisine açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, hakkında merak edilenleri anlattı.

• 14 Mart 2022 - 17:30 • Son Güncelleme:
1Saba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum
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İzmir’de başlayan şöhret yolculuğunun kendisini hiç değiştirmediğini belirten Saba Tümer, cemiyet ve sanat dünyasında çok dostunun olmasının sırrını açıkladı: Tamamen kendin olmak. Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten.

2KAHKAHAMIN ŞİFA DAĞITTIĞINA İNANIYORUM

"KAHKAHAMIN ŞİFA DAĞITTIĞINA İNANIYORUM"

'Bayan Kahkaha' olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu dile getiren sunucu, "İnsanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sen de gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

3DRAM YAPAMAM

"DRAM YAPAMAM"

Sunuculuk dışında bir dönem tiyatro sahnesinde oyunculuk yaptığını, tekliflere de sıcak baktığını söyleyen Saba Tümer, “Oyunculuk çok güzel. Dram yapamam ama eğlenceli bir sit-com olursa seve seve kabul ederim" ifadesini kullandı.

4Saba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum

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