Saba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum

"KAHKAHAMIN ŞİFA DAĞITTIĞINA İNANIYORUM"

'Bayan Kahkaha' olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu dile getiren sunucu, "İnsanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sen de gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.