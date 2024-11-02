Saatlerce odun ateşinde pişiyor: Giresunlu kadınlar bahçelerindeki elmaları pekmez yaparak kendilerine ekonomik gelir sağlıyor
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan pekmez yapımı, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Şadı köyünde imece usulü devam ediyor. Bahçelerinde yetiştirdikleri elmaları geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştüren aileler, hem ekonomik gelir sağlıyor hem de kışa hazırlık yapıyor.
İHA
• 02 Kasım 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Kasım 2024 - 09:51 • Son Güncelleme: