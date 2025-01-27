Rusya'dan ilham aldı Erzurum'a buz pisti kafe konsepti getirdi

"Şükürler olsun konseptimiz tuttu"
İşletmesinde aynı zamanda buz pateni eğitimleri de verdiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:
"Şükürler olsun konseptimiz tuttu ve emeklerimizin karşılığını aldık. Böyle güzel bir konsepte imza attık. Müşterilerimiz, gelip çayını çorbasını içip paten kayarak faydalanabiliyor, isterse buz üstünde isterse yukarda sıcakta çayını içerken paten kayanları izleyebiliyor. Aileler sıcak ortamda çayını içerken çocuklarının eğlencesini izliyor. Buzun üzerine masa sandalye attık, bazı müşterilerimiz kayarken kahvesini yudumluyor. Bunu bir kafeyle birleştirme ambiyansını ilk defa gerçekleştirdik, halkımız sevdi."