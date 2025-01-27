Rusya'dan ilham aldı Erzurum'a buz pisti kafe konsepti getirdi

Kentin bu konsepte uygun bir iklime sahip olduğunu ifade eden Koç, "Buzda halkımız için böyle bir imkan olmadığını gördük. Bir gün çay içerken bu alan gözümüze çarptı, 'bu işi yapar mıyız' diye düşünürken işe başladık. 2 haftamızı aldı ve güzel bir mekan ortaya çıktı." dedi.