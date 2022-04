Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Rusya'dan Ukrayna itirafı! Dmitriy Peskov: Bizim için büyük bir trajedi...

“Tüm sorumlular tespit edilerek cezalandırılacak”

Buça’da yaşananlarla ilgili Rusya’yı eleştirmeye devam eden Zelenskiy, “Rus propagandacılarının, tabiri caizse, Buça'da gördüklerinden tüm normal insanların şokuna “Ayna tepkisi” hazırlığına dair yeni bilgiler geliyor. Mariupol'deki kurbanları sanki Rus ordusu tarafından değil de şehrin Ukraynalı savunucuları tarafından öldürülmüş gibi gösterecekler. Bunu yapmak için işgalciler sokaklarda ceset toplar, dışarı çıkarır. Geliştirilen propaganda senaryolarına göre başka yerlerde de kullanılabilir. İnsanlıktan geriye hiçbir şeyi kalmayan istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini haklı çıkarmak için öldürülen insanları propaganda malzemesi olarak sadece sahne olarak alırlar. Ve bu, propagandacıların her birinin sorumlu tutulacağı ayrı bir savaş suçudur. Dünya çapında giderek daha fazla ülke, Ukrayna'daki Rus işgalcilerin tüm savaş suçlarının tam ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ihtiyacını destekliyor. Her cinayet çözülecek. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır” diye konuştu.