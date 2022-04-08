Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Rusya'dan Ukrayna itirafı! Dmitriy Peskov: Bizim için büyük bir trajedi...
Ukrayna iel Rusya arasındaki savaşta 44. güne girildi. Zelenskiy, ülkesindeki cinayet, tecavüz ve yağmalara karşı sorumluların bulunup cezalandırılacağını söyledi. Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitriy Muratov’a trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırı yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna’daki kayıplarına ilişkin, "Önemli askeri kayıplarımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" dedi.
Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken ülkeden çatışma ve bombalama haberleri gelmeye devam ediyor. işte savaş bölgesindeki saat saat gelişmeler...
02.23
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 43’üncü gününün gecesinde Ukrayna ve dünya kamuoyuna yeni bir mesaj yayınladı. Ukrayna’nın savaş döneminde çok cesurca davrandığını ve bu cesaretini dünyaya yayacağını söyleyen Zelenskiy, “Dünyadaki herkes biz Ukraynalıların sahip olduğu cesaretin en az yüzde onuna sahip olsaydı, uluslararası hukuk için hiçbir tehlike olmazdı. Halkların özgürlüğü için hiçbir tehlike olmayacaktı. Cesaretimizi yayacağız. Özel bir küresel kampanya başlatalım. Dünyaya biraz bile değil tam cesur olmayı öğreteceğiz. Bazı kazanımlar zaten mevcut. Her şeyden önce, Rusya Federasyonu'na karşı mevcut yaptırımlarda kendini gösteriyorlar. Ancak henüz savaşı durdurmak için yeterli değil. Her şeyden önce, Ukrayna'nın savaş alanında kazanmamızı sağlayacak silahlara ihtiyacı var. Bu da Rusya'ya karşı olabilecek en güçlü yaptırım olacaktır” dedi.
“Rusya her platformda kaybetmeye devam ediyor”
Rusya’nın bazı platformlarda güç kaybetmeye devam ettiğini savunan Zelenskiy, “Bugün iyi diplomatik haberlerimiz var. Rusya, kendisi için oldukça rahat olduğunu düşündüğü platformlarda bile yavaş yavaş kaybediyor. Özellikle BM Genel Kurulu, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya alma kararını onayladı. Rusya'nın uzun zamandır insan hakları kavramıyla hiçbir ilgisi yok. Belki bir gün bu değişir. Ancak şimdiye kadar, Rus devleti ve Rus ordusu, gezegendeki özgürlük, insan güvenliği ve insan hakları kavramı için en büyük tehdittir. Buça'dan sonra bu zaten aşikardır” ifadelerini konuştu. Buça ve Mariupol’de yaşanan sivil ölümlerle ilgili Rusya’yı suçlayan ve Ukrayna’nın başka bir kenti olan Borodyanka’da da bu manzaralara rastlanıldığından bahseden Zelenskiy, “Orada durum çok daha kötü” yorumunu yaptı.
“Tüm sorumlular tespit edilerek cezalandırılacak”
Buça’da yaşananlarla ilgili Rusya’yı eleştirmeye devam eden Zelenskiy, “Rus propagandacılarının, tabiri caizse, Buça'da gördüklerinden tüm normal insanların şokuna “Ayna tepkisi” hazırlığına dair yeni bilgiler geliyor. Mariupol'deki kurbanları sanki Rus ordusu tarafından değil de şehrin Ukraynalı savunucuları tarafından öldürülmüş gibi gösterecekler. Bunu yapmak için işgalciler sokaklarda ceset toplar, dışarı çıkarır. Geliştirilen propaganda senaryolarına göre başka yerlerde de kullanılabilir. İnsanlıktan geriye hiçbir şeyi kalmayan istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini haklı çıkarmak için öldürülen insanları propaganda malzemesi olarak sadece sahne olarak alırlar. Ve bu, propagandacıların her birinin sorumlu tutulacağı ayrı bir savaş suçudur. Dünya çapında giderek daha fazla ülke, Ukrayna'daki Rus işgalcilerin tüm savaş suçlarının tam ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ihtiyacını destekliyor. Her cinayet çözülecek. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır” diye konuştu.
“Türk Büyükelçiliği, Kiev’de döndü”
Sözlerinin devamında bugün Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi parlamentolarında konuştuğunu ve bu ülkelere Rusya’ya karşı yaptırımları sertleştirme çağrısında bulunduğunu belirten Zelenskiy yarın da Finlandiya parlamentosuna hitap edeceğini duyurdu. Türk Büyükelçiliği başta olmak üzere bazı ülke büyükelçiliklerini Kiev’e geri taşımaya başladığından bahseden Zelenskiy, “Diğer devletlerin diplomatik temsilcilerinin başkente döndüğünü belirtmek isterim. Türk Büyükelçiliği dün döndü. Litvanya Büyükelçisi bugün döndü. Daha önce Kiev'deki Slovenya Büyükelçiliği çalışmalarına yeniden başladı. Sembolik düzeyde, diplomatik jestler düzeyinde de bize tam olarak ihtiyaç duyulduğu gibi destek veren Ukrayna dostlarına içtenlikle minnettarım. Kiev'de yabancı diplomatik misyonların varlığı büyükelçiliklerin normal çalışması saldırganlara karşı Kiev'in başkentimiz olduğunun açık bir mesajıdır. Rusya'nın eyalet şehri değil, Ukrayna'nın başkenti” dedi.
01.53
Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci, televizyon sunucusu ve Novaya Gazeta’nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, Rusya’da trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırıya uğradı. Samara-Moskova treninde Muratov’un bulunduğu odaya tinerli bir boya ile giren saldırgan, boya kovasını Muratov’un üstüne ve masasına döktü. Olay nedeniyle tren 30 dakika gecikmeli hareket ederken, saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen Muratov kamuoyuna verdiği mesajda, “İşte bizim çocuklarımız” diyerek duruma tepki gösterdi.
Kremlin karşıtı söylemleriyle ve muhalif duruşuyla bilinen Muratov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile röportaj yapmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise röportajla ilgili soruşturma başlatmış, Muratov bunun üzerine Ukrayna’daki savaş bitene kadar hem gazete basımını hem de dijital haberciliği durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.
01.39
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ilk kez İngiliz basınına demeç verdi. Peskov, Sky News'e verdiği röportajda Rusya'nın savaş suçları işlediğine ilişkin iddiaları reddederek, Rusya'nın çok sayıda asker kaybettiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’da ne seviyede kayıp verdiği sorusu üzerine Peskov, "Önemli asker kayıplarımız var. Ve bu bizim için büyük bir trajedi” dedi.
Peskov, Rusya birliklerinin Ukrayna'daki Kiev ve Çernihiv bölgelerinden "iyi niyet" olarak çekildiğini iddia ederek, "Ukrayna heyeti ile yapılan görüşmeler sırasında bir iyi niyet göstergesi olarak askerler o bölgeden gerçekten çekildi. Bu bölgelerdeki gerilimi kaldırmaya çalışmak ve Rusya'nın müzakereleri sürdürmek için rahat koşullar oluşturmaya gerçekten hazır olduğunu göstermek için iyi niyetli bir hareketin göstergesiydi" dedi.
Mariupol'deki hastane saldırısını yalanladı
Rusya Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir doğum hastanesini bombaladığı iddialarını yalanlayan Peskov, "Mariupol'deki hastane sahteydi ve bunun sahte olduğuna inanmak için çok ciddi nedenlerimiz var" dedi.
Mariupol'ün Rusya'nın ayrı bir devlet olarak tanıdığı "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bir parçası olduğunu söyleyen Peskov, Rus askerlerinin "sekiz yıldır Ukrayna'dan gelen ağır bombardımandan muzdarip insanlara yardım etmek için" orada olduğunu iddia etti. Peskov ayrıca, Ukrayna sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin doğrulanmış fotoğrafları ve uydu görüntülerinin de "sahte" olduğunu söyledi. Peskov, Bucha sokaklarında görüntülenen cansız bedenlerin fotoğrafları için, "İyi planlanmış bir imadan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.
Savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğünü açıklaması istenen Peskov, rakamlar "doğrulanmadığı" için cevap vermekten kaçındı. Peskov, bunun bir savaş değil, gerekli olan bir "özel askeri operasyon" olduğunu ifade etti. Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki günlerde, öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyeti arasındaki müzakerelerle bitireceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.
"NATO'nun asıl amacı çatışma çıkarmak"
NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu söyleyen Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun ülkemize karşı olduğundan derinden endişeliyiz. NATO çatışma için tasarlandı ve varlığının asıl amacı ülkemize karşı koymaktır. Çatışma, barışçıl bir ittifak değil" dedi.
Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde Rusya'nın "güvenliğini sağlamak için batı kanadını daha güçlü hale getirmek" zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.
Peskov, Johnson'ı "yapıcı" olmamakla suçladı
Peskov, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Rusya'ya yönelik eleştirilerinde yapıcı olmamakla suçlayarak, "Operasyonun başından beri Rusya ile ilgili söylemlerinde ve tavrında yapıcı değil. Donbass'ta insanlar Ukraynalı milliyetçiler tarafından öldürüldüğünde, bombardımana tutulduğunda Johnson'dan hiçbir haber duymadık" dedi. Peskov, Putin'in savaş suçları mahkemesine çıkacağına dair her türlü öneriyi reddederek, "Bunun için bir ihtimal görmüyoruz, gerçekçi bulmuyoruz" dedi
00.24
Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor. Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu. Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu. Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı.