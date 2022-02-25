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MagazinRusya - Ukrayna savaşına ünlü isimlerden tepkiler!
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• 25 Şubat 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:

Rusya - Ukrayna savaşına ünlü isimlerden tepkiler!

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, ünlü isimler de yaşanan krize tepki göstermeye başladı. Ukrayna’da yaşananlara ve masum halkın yara almasına isyan eden ünlüler, sosyal medya hesaplarından "Savaşa hayır!" çağırısında bulunuyor.

• 25 Şubat 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:
1Rusya - Ukrayna savaşına ünlü isimlerden tepkiler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, birçok kez patlama sesi duyulmaya devam ediyor. Yaşanan olaylara ünlü isimlerden de tepki yağdı.

2SEDA BAKAN

SEDA BAKAN

Ukrayna'daki sivil halkın yaralanmasına tepki gösteren Bakan, paylaşımında; "İki senedir covid'le insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı..." ifadelerini kullandı.

3BURCU BİRİCİK

BURCU BİRİCİK

Oyuncu Burcu Biricik de tepkisini; "Siren sesini duymak bile bu kadar korkunçken, ne olur durun..." sözleriyle dile getirdi.

4DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

"Sığamadınız canım dünyaya" diyen Doğa Rutkay ise sözlerine; "Bir anne ve evladının gözünden korku akıttınız! Zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip, bir ananın yüreğini buluyor. Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımıza tıpkı diğer vatandaşları gibi sabırlar diliyorum.. Acınızı paylaşıyoruz... Dilerim az yaralı atlatın bu devasa kötülüğü" diye devam etti.

5PINAR DENİZ

PINAR DENİZ

Ukrayna'dan gelen görüntüleri paylaşan Pınar Deniz de "Bu döneme tanıklık etmek istemiyorum. Ruhum daralıyor" diye konuştu.

6ŞEVVAL SAM

ŞEVVAL SAM

Şimdilerde 'Yasak Elma' dizisinde oynayan Şevval Sam da tepkisini "Savaş istemiyorum" sözleriyle dile getirdi.

7SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

"Çok üzgünüm çok, savaşa hayır! Savaş iyi bir şey değildir..."

8TARKAN

TARKAN

Savaşa isyan eden Tarkan ise 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarkısının sözlerine paylaştı. Ardından da Ukraynalı bir ailenin videosunu paylaşan şarkıcı, "Mahvetti bu video beni. Savaş istemiyoruz, gözyaşı istemiyoruz" dedi.

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