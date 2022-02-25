Rusya - Ukrayna savaşına ünlü isimlerden tepkiler!

DOĞA RUTKAY

"Sığamadınız canım dünyaya" diyen Doğa Rutkay ise sözlerine; "Bir anne ve evladının gözünden korku akıttınız! Zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip, bir ananın yüreğini buluyor. Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımıza tıpkı diğer vatandaşları gibi sabırlar diliyorum.. Acınızı paylaşıyoruz... Dilerim az yaralı atlatın bu devasa kötülüğü" diye devam etti.