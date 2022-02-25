• 25 Şubat 2022 - 16:25 • Son Güncelleme:
Rusya - Ukrayna savaşına ünlü isimlerden tepkiler!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, birçok kez patlama sesi duyulmaya devam ediyor. Yaşanan olaylara ünlü isimlerden de tepki yağdı.
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DOĞA RUTKAY
"Sığamadınız canım dünyaya" diyen Doğa Rutkay ise sözlerine; "Bir anne ve evladının gözünden korku akıttınız! Zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip, bir ananın yüreğini buluyor. Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımıza tıpkı diğer vatandaşları gibi sabırlar diliyorum.. Acınızı paylaşıyoruz... Dilerim az yaralı atlatın bu devasa kötülüğü" diye devam etti.
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