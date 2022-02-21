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DünyaRusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Dünyaya duyurdular: 'Putin savaş emrini verdi' 30 bin rus askeri...
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Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Dünyaya duyurdular: 'Putin savaş emrini verdi' 30 bin rus askeri...

Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon zirveye çıktı, cephe hattındaki çatışmalarda taraflar kayıplar verdiklerini belirtiyor. Belarus tatbikat için ülkeye gelen yaklaşık 30 bin Rus askerinin şimdilik ayrılmayacağını dünyaya duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy acil ateşkes çağrısı yaparken, ABD dünyayı dehşete düşüren açıklamayı yaptı. Öte yandan ABD medyası, Putin'in birliklere işgal emri verdiğini öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

• 21 Şubat 2022 - 00:37 • Son Güncelleme:
• 21 Şubat 2022 - 00:37 • Son Güncelleme:
1Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Dünyanın soluğunu tutarak takip ettiği Ukrayna-Rusya sınırında bugün yine çatışma var. Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan Izvestia gazetesi, Donbas'taki Pionersky köyünü ele geçirmek isteyen Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışma çıktığını bildiriyor.

2Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Kağıt üstündeki Lugansk yönetiminin açıklamasına yer veren Izvestia, köyde birçok evin yanıp kül olduğunu ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İlerleyen saatlerde yaşamını yitiren sivil sayısı iki olarak verildi.

3Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Rus yanlısı ayrılıkçıların hiçbir ülke tarafından tanınmayan yönetimi Lugansk halk cumhuriyeti, Ukrayna tarafında da çok sayıda kaybın olduğunu savunuyor.

4Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Izvestia, Ukrayna ordusuyla çarpışan Rus yanlısı ayrılıkçıların özel kuvvetlerinin fotoğrafını yayınladı.

5Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Ria Novosti ise Lugansk'taki söz konusu Pionersky almak için saldırı başlattığını, kağıt üstündeki yönetimin internet ve cep telefonlarına erişimi kapatma uyarısı yaptığını yazdı.

6SİREN SESLERİ

SİREN SESLERİ

Sputnik yayın organı da cephe hattında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusunun Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından geri püskürtüldüğünü okurlarına aktardı.

7Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Rus medyası, Lugansk'ta güpegündüz sirenlerin çaldığını gösteren görüntüleri ekrana getiriyor. Bölgeden çok sayıda video kaydı da sosyal medyada paylaşıldı.

8Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Rus medyasında yoğun şekilde Ukrayna aleyhine haberler göze çarpıyor ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarından söz edilmiyor.

9Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde ise gece yarısı şiddetli patlamalar gerçekleşti. Pazar günü sabah saatlerinde ise Donetsk'te bir patlama daha duyuldu.

102 BİN ATEŞKES İHLALİ

2 BİN ATEŞKES İHLALİ

Hafta içinde silah ve patlama seslerinin duyulmaya başlandığı Donbas'taki cephe hattında Pazar gününe kadar 2 bini aşkın ateşkes ihlali yapıldığı belirtiliyor.

11Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Ukrayna, haftalardır tırmanan gerilimde ilk asker ölümlerinin Cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. Rus yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

12İŞGAL EMRİ VERDİ İDDİASI

'İŞGAL EMRİ VERDİ' İDDİASI

Amerikan CBS News televizyonu, bir istihbarata dayandırdığı haberinde, Putin'in birliklere işgal emri verdiğini öne sürdü.

13Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

azeteci David Martin, "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'a verdiği demeçte, Rus birliklerinin işgale doğru ilerleme emri aldığını öne sürdü.

14Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi Dünyaya duyurdular: Putin savaş emrini verdi 30 bin rus askeri...

Martin'in iddiasına göre; Rus birlikleri sınıra ve taarruz pozisyonlarına giderek daha da yaklaşıyor ve sahadaki komutanlar savaş alanında nasıl manevra yapacaklarına dair planlar yapıyor.

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