Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi! Dünyaya duyurdular: 'Putin savaş emrini verdi' 30 bin rus askeri...
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon zirveye çıktı, cephe hattındaki çatışmalarda taraflar kayıplar verdiklerini belirtiyor. Belarus tatbikat için ülkeye gelen yaklaşık 30 bin Rus askerinin şimdilik ayrılmayacağını dünyaya duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy acil ateşkes çağrısı yaparken, ABD dünyayı dehşete düşüren açıklamayı yaptı. Öte yandan ABD medyası, Putin'in birliklere işgal emri verdiğini öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...
Kağıt üstündeki Lugansk yönetiminin açıklamasına yer veren Izvestia, köyde birçok evin yanıp kül olduğunu ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İlerleyen saatlerde yaşamını yitiren sivil sayısı iki olarak verildi.
Rus yanlısı ayrılıkçıların hiçbir ülke tarafından tanınmayan yönetimi Lugansk halk cumhuriyeti, Ukrayna tarafında da çok sayıda kaybın olduğunu savunuyor.
Izvestia, Ukrayna ordusuyla çarpışan Rus yanlısı ayrılıkçıların özel kuvvetlerinin fotoğrafını yayınladı.
Ria Novosti ise Lugansk'taki söz konusu Pionersky almak için saldırı başlattığını, kağıt üstündeki yönetimin internet ve cep telefonlarına erişimi kapatma uyarısı yaptığını yazdı.
SİREN SESLERİ
Sputnik yayın organı da cephe hattında saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusunun Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından geri püskürtüldüğünü okurlarına aktardı.
Rus medyası, Lugansk'ta güpegündüz sirenlerin çaldığını gösteren görüntüleri ekrana getiriyor. Bölgeden çok sayıda video kaydı da sosyal medyada paylaşıldı.
Rus medyasında yoğun şekilde Ukrayna aleyhine haberler göze çarpıyor ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarından söz edilmiyor.
Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde ise gece yarısı şiddetli patlamalar gerçekleşti. Pazar günü sabah saatlerinde ise Donetsk'te bir patlama daha duyuldu.
2 BİN ATEŞKES İHLALİ
Hafta içinde silah ve patlama seslerinin duyulmaya başlandığı Donbas'taki cephe hattında Pazar gününe kadar 2 bini aşkın ateşkes ihlali yapıldığı belirtiliyor.
Ukrayna, haftalardır tırmanan gerilimde ilk asker ölümlerinin Cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. Rus yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
'İŞGAL EMRİ VERDİ' İDDİASI
Amerikan CBS News televizyonu, bir istihbarata dayandırdığı haberinde, Putin'in birliklere işgal emri verdiğini öne sürdü.
azeteci David Martin, "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'a verdiği demeçte, Rus birliklerinin işgale doğru ilerleme emri aldığını öne sürdü.
Martin'in iddiasına göre; Rus birlikleri sınıra ve taarruz pozisyonlarına giderek daha da yaklaşıyor ve sahadaki komutanlar savaş alanında nasıl manevra yapacaklarına dair planlar yapıyor.