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DünyaRusya öldürmek Olena Zelenska'yı istiyor! İşte Ukrayna'nın korkusuz First Lady'si...
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Rusya öldürmek Olena Zelenska'yı istiyor! İşte Ukrayna'nın korkusuz First Lady'si...

Rusya Ukrayna'yı işgal etti, Putin'in ilk hedefinde Zelenski ve ailesi var. Ukrayna devlet başkanın eşi Olena Zelenska, Rusya işgaline karşı kocasının en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, çocukları ile beraber sürekli kocasının yanında yer alarak hayatını tehlikeye atmayı göze alıyor.

• 01 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
• 01 Mart 2022 - 14:13 • Son Güncelleme:
1Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Putin'in ölüm listesinde ama ülkeden kaçmak yerine kocasının yanında kalmayı tercih eden Olena, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kocasının ve çocuklarının yanında olacağını söyledi.

2Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Olena "Çocuklarım bana bakıyor. Çocuklarımın yanındayım. Kocamın yanındayım" başlığı ile paylaştı.

3Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Önceleri kocasının siyasete girmesine karşı olan Olena, mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra senarist olarak komedi sektörüne girdi.

4Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Yazdığı komedi oyunu ile kocasının kısa sürede ülkenin en iyi komedyeni olmasını sağlamasına rağmen Ukrayna'nın First Lady'si olduktan sonra da gözlerden uzak mütevazi bir yaşamı tercih etti.

5Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Senaristiliğinin yanı sıra dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un kapak resmi için pozlar veren Olena, moda ile de ilgileniyor.

6Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Ülkenin en gözde kadınlarından bir tanesi olmasına rağmen Olena hakkında az şey biliniyor.

7Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

Olena, Sovyet döneminde Rusça konuşulan Olha Kyiashko şehrinde dünyaya geldi.

8Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
9Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
10Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
11Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
12Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
13Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
14Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
15Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
16Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
17Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
18Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
19Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
20Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
21Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
22Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
23Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
24Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...
25Rusya öldürmek Olena Zelenskayı istiyor İşte Ukraynanın korkusuz First Ladysi...

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