Rusya öldürmek Olena Zelenska'yı istiyor! İşte Ukrayna'nın korkusuz First Lady'si...
Rusya Ukrayna'yı işgal etti, Putin'in ilk hedefinde Zelenski ve ailesi var. Ukrayna devlet başkanın eşi Olena Zelenska, Rusya işgaline karşı kocasının en büyük destekçisi oldu. Rusya tarafından öldürülme planları yapılan Olena, çocukları ile beraber sürekli kocasının yanında yer alarak hayatını tehlikeye atmayı göze alıyor.
Putin'in ölüm listesinde ama ülkeden kaçmak yerine kocasının yanında kalmayı tercih eden Olena, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kocasının ve çocuklarının yanında olacağını söyledi.
Olena "Çocuklarım bana bakıyor. Çocuklarımın yanındayım. Kocamın yanındayım" başlığı ile paylaştı.
Önceleri kocasının siyasete girmesine karşı olan Olena, mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra senarist olarak komedi sektörüne girdi.
Yazdığı komedi oyunu ile kocasının kısa sürede ülkenin en iyi komedyeni olmasını sağlamasına rağmen Ukrayna'nın First Lady'si olduktan sonra da gözlerden uzak mütevazi bir yaşamı tercih etti.
Senaristiliğinin yanı sıra dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un kapak resmi için pozlar veren Olena, moda ile de ilgileniyor.
Ülkenin en gözde kadınlarından bir tanesi olmasına rağmen Olena hakkında az şey biliniyor.
Olena, Sovyet döneminde Rusça konuşulan Olha Kyiashko şehrinde dünyaya geldi.