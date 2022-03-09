'Rusya kardeş kanı akıtmaz' dedi, çatışmanın içinde kaldı

'OĞLUMU ÇOK MERAK EDİYORUM'

Savaşın başlamasından birkaç gün önce yaşanacakları hissettiğini ve oğlunu Türkiye'ye gelmesi için uyardığını belirten Olena Boboşko, "Gel, dedim; 'Savaş çıkacak'. Vitali, 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz. Biz birbirimize çok benziyoruz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı. Oğlumun yaşadığı Sumi kenti sınıra çok yakın. İlk vurulan şehirlerden birisiydi. Çok merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Onun için ve ülkemde acı çeken insanlarım için dua ediyorum" dedi.