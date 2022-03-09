Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.0391.36EURO16.071.71USD14.641.34ALTIN947.95-0.64
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Yaşam'Rusya kardeş kanı akıtmaz' dedi, çatışmanın içinde kaldı
    HaberlerYaşam Haberleri 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' dedi, çatışmanın içinde kaldı
    ABONE OL

    'Rusya kardeş kanı akıtmaz' dedi, çatışmanın içinde kaldı

    Antalya'da yaşayan Ukraynalı Olena Boboşko (45), oğlunun ülkesinde Rusya'ya karşı savaştığını belirterek, "Oğlum savaş öncesi 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı" dedi.

    DHA
    • 09 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 09 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
    1Rusya kardeş kanı akıtmaz dedi, çatışmanın içinde kaldı

    Oğlu Vitali Boboşko'nun (27) Sumi kentinde yaşadığını ve savaş öncesi kafe işlettiğini belirten Ukraynalı Olena Boboşko, şimdi silahlı sivil grupların içinde, Rusya'ya karşı savaştığını söyledi.

    2Rusya kardeş kanı akıtmaz dedi, çatışmanın içinde kaldı

    Oğlunun çatışma bölgesinde olduğunu ve uzun süredir haber alamadığını belirten Boboşko, "Oradaki akrabalarımla görüşüyorum fakat oğluma ulaşamıyorum. Telefonları kapalı. Birkaç gün önce kısa süre konuşabildik, internetinin olmadığını fakat durumunun iyi olduğunu söyledi. Savaşıyormuş. Ülkesini terk etmeyeceğini söyledi. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

    3OĞLUMU ÇOK MERAK EDİYORUM

    'OĞLUMU ÇOK MERAK EDİYORUM'

    Savaşın başlamasından birkaç gün önce yaşanacakları hissettiğini ve oğlunu Türkiye'ye gelmesi için uyardığını belirten Olena Boboşko, "Gel, dedim; 'Savaş çıkacak'. Vitali, 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz. Biz birbirimize çok benziyoruz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı. Oğlumun yaşadığı Sumi kenti sınıra çok yakın. İlk vurulan şehirlerden birisiydi. Çok merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Onun için ve ülkemde acı çeken insanlarım için dua ediyorum" dedi.

    4ANNESİ SIĞINIKTA, KARDEŞLERİ MÜCADELE EDİYOR

    ANNESİ SIĞINIKTA, KARDEŞLERİ MÜCADELE EDİYOR

    Olena Boboşko'nun yakın arkadaşı, 2 çocuk annesi Olena Yılmazer (38) de gözyaşları içinde duygularını dile getirdi. 5 yaşındaki kızı Hiranur'a sarılarak gözyaşı döken Yılmazer, annesinin sesini duymak istediğini aktardı.

    5Rusya kardeş kanı akıtmaz dedi, çatışmanın içinde kaldı

    Yılmazer, annesinin Poltava'da sığınıkta yaşam savaşı verdiğini, 2 kardeşinin de Ukrayna için mücadele ettiğini söyledi. Kardeşi Maksim Katengin ile internet üzerinden konuşup, gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirten Olena Yılmazer, "Kardeşim, Ukrayna ordusunun ve halkının Ruslara karşı savaşmaya devam ettiğini söylüyor fakat Rusların Ukraynalı çocukları ve yaşlıları Ukrayna ordusunun karşısına çıkardığını anlatıyor. Orada çok korkunç şeyler olduğunu söylüyor" diye konuştu.

    6Rusya kardeş kanı akıtmaz dedi, çatışmanın içinde kaldı
    7Rusya kardeş kanı akıtmaz dedi, çatışmanın içinde kaldı

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    ABD bu skandalla çalkalanıyor! Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

    ABD bu skandalla çalkalanıyor! Çifte vatandaşlığı olan kadın Rus casusu çıktı: Putin ile bizzat yazışmış...

    Meteoroloji'den 59 il için son dakika kar yağışı uyarısı! Onlarca ilde alarm verildi, çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Ankara dahil...

    Meteoroloji'den 59 il için son dakika kar yağışı uyarısı! Onlarca ilde alarm verildi, çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Ankara dahil...

    Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 1,5 yıl sonra ilk kez oldu! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...

    Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! 1,5 yıl sonra ilk kez oldu! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…