Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında korkunç iddialar! Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya suikast: 20 general tutukladı...
Ukrayna-Rusya savaşında beklediği zafere bir türlü ulaşamayan ve ordusunun aldığı ağır kayıplarla şok yaşayan Rusya için şok iddilar ortaya atıldı. Rus-İsrailli iş insanı Leonid Nevzlin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun suikast girişimi sonucu kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Nevzlin ayrıca 20 generalin savaş fonlarını hortumladığı gerekçesiyle tutuklandığını da öne sürdü. İddialar doğruysa Kremlin'de büyük bir sarsıntı yaşanıyor.
Putin ve Şoygu arasında Mart ayı sonlarında işgalin yavaş ilerlemesi üzerine gerilim oluştuğuna dair şüpheler vardı ve ABD istihbaratı, Putin'in Ukrayna'daki Rus kayıplarının boyutunu öğrendiğinde ikilinin arasının açıldığını öne sürdü.
Ancak Leonid Nevzlin, 66 yaşındaki Şoygu'nun 'doğal nedenlerle meydana gelemeyecek ağır bir kalp krizi' geçirmesinden sonra yoğun bakımda olduğunu ve Putin'in uzun zamandır müttefiki olan Savunma Bakanı'na suikast girişiminde bulunmuş olabileceğini öne sürüyor.
'KURTULSA BİLE ENGELLİ KALABİLİR'
Şoygu en son Çarşamba günü Putin ve diğer bakanlarla Kuzey Kutbu'ndaki gelişmeler hakkında bir video konferansta görüldü ancak hiç konuşmadı ve Kremlin'in, Şoygu'nun eski görüntülerini kullandığına dair spekülasyonlar var.
Eski bir medya patronu ve üst düzey petrol yöneticisi olan Nevzlin, Putin'in Yukos petrol şirketini ele geçirmeye karar vermesinin ardından 2003 yılında Kremlin tarafından hedef alındıklarında kaçmak zorunda kalan birkaç Rus iş insanından biri. 2008'de gıyabında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçen ay Rusya vatandaşlığından çıktığını açıklayan Nevzlin, Moskova'daki kaynaklara atıfta bulunarak şunları söyledi:
"Şoygu artık oyun dışında ve hayatta kalsa dahi, engelli kalabilir. Kalp krizinin doğal sebeplerden kaynaklanmamış olabileceğine dair ciddi iddialar var."
'GENERALLER 10 MİLYAR DOLARLIK FONU ZİMMETİNE GEÇİRDİ'
Nevzlin'in sarsıcı iddiaları Şoygu ile sınırlı değil. İş insanına göre Rusya'da 20 Rus general, Ukrayna'daki savaş harcamaları için tahsis edilen 10 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanarak tutuklandı.
Nevzlin, Kırım'ı hakı ve Donbas'ta çatışmaların başladığı 2014'ten bu yana savaş fonlarının hortumlandığını iddia etti. Sürgündeki Nevzlin'in iddiaları doğru çıkarsa, Putin ile Rusya ordusunun ve güvenlik servislerinin en yüksek rütbeli üyeleri arasında büyük bir kopukluk olduğu şüpheleri doğrulanacak.
PUTİN'İN ÖFKESİNİ HİSSEDECEK İLK KİŞİ
Şoygu, 2012 yılında Rusya'nın savunma bakanı olarak atandı ve son 10 yıldır Putin'in en yakın müttefiklerinden biri oldu. İkilinin düzenli olarak birlikte tatil yaptığı biliniyor ve işlerinin dışında yakın bir kişisel dostlukları olduğuna inanılıyor.
Ancak Rusya ordusunun lideri olarak Şoygu, ordunun Ukrayna'da başarısız olduğunu öğrendiğinde Rus başkanın öfkesini hisseden ilk kişi olacaktı. Ukrayna silahlı kuvvetleri, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana 20 bine yakın Rus askerin öldürüldüğünü iddia ediyor ve muhafazakar Batılı tahminler bile 10 binden fazla askerin öldüğünü öne sürüyor.
ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISINA TEHDİT
Nevzlin, Kremlin'in uzun süredir görevde olan eski başbakan yardımcısı 50 yaşındaki Arkady Dvorkovich hakkında ceza davası açtığını da iddia etti. Dvorkovich, Mart ayında kalbinin şiddete maruz kalan Ukraynalı sivillerle olduğunu söyleyerek savaşı eleştiren en üst düzey Rus yetkililerden biri oldu. Ancak milletvekillerinin kendisini hain olarak nitelendirmesi üzerine yaptığı açıklamadan birkaç gün sonra, Rusya'nın Skolkovo bilim ve teknoloji vakfı başkanlığı görevinden istifa etti.
Nevzlin, "Dvorkovich'in meslektaşları ve arkadaşları aleyhine ifade vermesi bekleniyor. Güvenlik Servisi'ndeki kaynaklar, soruşturma ekibiyle bir anlaşma yapmazsa gözaltı merkezine nakledileceğini söylüyor" dedi.
'PUTİN'İN ÜZERİNİZDE ETKİSİ OLMADIĞINI İSPAT EDİN'
Nevzlin'in Şoygu ile ilgili iddiaları, Rus sürgün arkadaşı Mihail Khodorkovsky'nin yüksek profilli Rusları, Kremlin güçlerinin Ukrayna'da işlediği vahşet hakkında konuşmaları için yalvarmasının ardından geldi. "Kamusal figürler sessizce ayrılamaz ve sonra sessizce oturamaz" diyen Khodorkovsky, Mart ayı sonlarında Washington Post'a verdiği bir röportajda, "Mikrofonu elinize alıp Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu ve yaptığının bir suç olduğunu, Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu söylemelisiniz. Bunu söylerseniz, o zaman Putin'in sizin üzerinizde bir etkisi olmadığını anlayacağız" diye devam etmişti.