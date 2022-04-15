Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında korkunç iddialar! Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya suikast: 20 general tutukladı...

'PUTİN'İN ÜZERİNİZDE ETKİSİ OLMADIĞINI İSPAT EDİN'

Nevzlin'in Şoygu ile ilgili iddiaları, Rus sürgün arkadaşı Mihail Khodorkovsky'nin yüksek profilli Rusları, Kremlin güçlerinin Ukrayna'da işlediği vahşet hakkında konuşmaları için yalvarmasının ardından geldi. "Kamusal figürler sessizce ayrılamaz ve sonra sessizce oturamaz" diyen Khodorkovsky, Mart ayı sonlarında Washington Post'a verdiği bir röportajda, "Mikrofonu elinize alıp Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu ve yaptığının bir suç olduğunu, Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu söylemelisiniz. Bunu söylerseniz, o zaman Putin'in sizin üzerinizde bir etkisi olmadığını anlayacağız" diye devam etmişti.