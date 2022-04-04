Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı! Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...

Khodorkovsky, Rus milyarderlerin kendilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını için Putin'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiğini belirtti ve "Mikrofona çıkıp Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu ve Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söylemelisiniz. Bunu söyleyin, o zaman Putin'in sizin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını anlaşılacaktır." dedi.