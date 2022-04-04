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DünyaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı! Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı! Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...

Urakyan-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus oligark Mikhail Khodorkovsky'den çarpıcı açıklamalar geldi. Khodorkovsky, Putin'in aslında Ukrayna ile değil, ABD ve NATO ile savaşta olduğunu belirterek Rusya'nın bir sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olacağını duyurdu. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia eden Khodorkovsky Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme' çağrısı yaptı.

• 04 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...

Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta bir ay geride kalırken dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan sonra atacağı adımlara odaklandı. Sürgündeki Rus Oligark Mikhail Khodorkovsky CNN'e verdiği röportajda bundan sonraki sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

2ESTONYA, LETONYA VE LİTVANYA İŞGAL EDİLEBİLİR

ESTONYA, LETONYA VE LİTVANYA İŞGAL EDİLEBİLİR

'Putin'in kafasındaki savaş aslında Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile, bunu defalarca kez söyledi' diyen Khodorkovsky Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia etti.

3RUSYANIN EN ZENGİN ADAMIYDI

RUSYA'NIN EN ZENGİN ADAMIYDI

Rusya'da eski bir petrol kralı olan Mikhail Khodorkovsky 2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu. Siyasi nedenlerle Putin'le arası açılan oligark mali suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 9 yıl hapse mahkum edildi. 2013 yılında hapishaneden çıkan Khodorkovsky o tarihten beri Kremlin ve Putin'e yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.

4PUTİN ÇILDIRDI, KESİNLİKLE EMİNİM BU SON SAVAŞ OLMAYACAK

PUTİN ÇILDIRDI, KESİNLİKLE EMİNİM BU SON SAVAŞ OLMAYACAK

CNN'den Fareed Zakaria'ya konuşan Rus oligark, Ukraynalıların işgale direnişi nedeniyle Putin'in çıldırdığını belirterek saldırıların tırmanabileceği endişesini dile getirdi

5Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...

Khodorkovsky, "Putin Ukrayna'da kazandığına karar verirse, bunun son adım, son savaş olmayacağına kesinlikle eminim. Bir sonraki adımlar Baltık ülkeleri olacak." dedi.

6PUTİNE KARŞI BİRLEŞİN ÇAĞRISI

'PUTİN'E KARŞI BİRLEŞİN' ÇAĞRISI

Khodorkovsky geçtiğimiz günlerde Londra'da yaptığı açıklamada Rus oligarklara 'Putin'e karşı birleşme çağrısı' yapmıştı.

7Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...

Khodorkovsky, Rus milyarderlerin kendilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını için Putin'den bağımsız olduklarını göstermeleri gerektiğini belirtti ve "Mikrofona çıkıp Ukrayna'ya karşı savaşın bir suç olduğunu ve Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söylemelisiniz. Bunu söyleyin, o zaman Putin'in sizin üzerinizde hiçbir etkisi olmadığını anlaşılacaktır." dedi.

8BALTIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

BALTIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hepsi NATO üyesi olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilgili endişeler şimdiye kadar sadece Khodorkovsky değil birçok savunma yetkilisi tarafından da dile getirildi.

9Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıldırdı Ukrayna savaşını kazanırsa sıra bu 3 ülkede olacak...

ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" söylemiş ve Amerikan birliklerini bölgeye sevk etmişti.

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