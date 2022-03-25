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DünyaRusya Devlet Başkanı Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Kremlin'den şüphe uyandıran video...
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Kremlin'den şüphe uyandıran video...

Ukrayna-Rusya savaşının en kritik zamanında Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere istihbaratına sızması, Rus birliklerinin sahada yaşadığı aksilikler ve cephedeki büyük kayıplar nedeni ile Rus Lider Putin'in öfkeli olduğu bazı generalleri görevden aldığı bazı kritik isimleri ise hapse attığı uzun süredir konuşuluyor.12 gündür ortalıkta görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'in katıldığı bir Zoom toplantısında görüntülendi. Kremlin'in paylaştığı görüntüler şüphe uyandırdı ve Batı medyası Şoygu'nun eski görüntülerinin kullandığını iddia etti.

• 25 Mart 2022 - 14:24 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2022 - 14:24 • Son Güncelleme:
1Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Putin hala istediğini elde etmiş değil. Ukrayna'daki ilerleyişin başarısızlığı arkasında bir çok soru işareti bırakırken Rus komutan ve istihbarata görevlilileri ile ilgili iddialar da havada uçuşuyor.

2Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere istihbaratına sızması, Rus birliklerinin sahada yaşadığı aksilikler ve cephedeki büyük kayıplar nedeni ile Rus Lider Putin'in öfkeli olduğu bazı generalleri görevden aldığı bazı kritik isimleri ise hapse attığı uzun süredir konuşuluyor.

312 GÜNDÜR KAYIPTI

12 GÜNDÜR KAYIPTI

Tüm bu süreç içinde en çok konuşulan isimlerden birisi de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Ukrayna işgalinde sahadaki askeri operasyonlardan sorumlu Şoygu yaklaşık 12 gündür ortalıkta görünmüyordu.

4Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun birden ortadan kaybolmasının sebebinin yaşadığı ciddi kalp sorunları olduğu iddia edilmişti.

5Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Sık sık ekranlarda görünen Şoygu’nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken, birçok kişi Şoygu’nun, Ukrayna’daki başarısızlık nedeniyle Putin tarafından görevden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu’nun hasta olduğu iddia etmişti.

6KIZI UKRAYNA RENKLERİ İLE POZ VERDİ

KIZI UKRAYNA RENKLERİ İLE POZ VERDİ

Putin'in sızdırılan askeri planlar ve darbe söylentileri nedeniyle Şoygu'yu bir süredir göz hapsine aldığı biliniyordu. Tam da bu noktada, hakkındaki iddialar ayyuka çıkmışken Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia, internette yayınlanan bir fotoğrafta Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleri ile poz verdi.

7Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Hem dünya medyası hem de Rus medyası bakanın kızının bu hamlesinin Putin-Şoygu arasındaki gerilime tuz biber olduğunu yazdı.

8ORTAYA ÇIKTI AMA GÖRÜNTÜLER ŞÜPHE UYANDIRDI

ORTAYA ÇIKTI AMA GÖRÜNTÜLER ŞÜPHE UYANDIRDI

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken, dün yapılan toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.

9Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Yayınlanan videoda diğer tüm yetkililer net bir şekilde ekranda görünürken Şoygu'nun görüntüleri şüphe uyandırdı. Videoda Rus bakan görünmeden önce ekran kısa bir süre kararıyor ve görüntü bir kaç saniye sallanıyor.

10ESKİ VİDEO MU KULLANILDI

ESKİ VİDEO MU KULLANILDI?

Kremlin'in paylaştığı videonun ses içermemesi ve Şoygu'nun şüpheli görüntüleri videoda eski görüntülerin kullanıldığı iddialarına neden oldu.

11Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Kremlin bugün Batı medyası tarafından Putin'in askeri planlarını sızdıranlarla ilgili başlattığı cadı avı sonrası ortadan kaybolan Şoygu'nun eski görüntülerini kullanıp, halkı kandırmakla suçlandı.

12PESKOV: MEDYAYA DAHA AZ ZAMAN AYIRMASI ANLAŞILABİLİR

PESKOV: MEDYAYA DAHA AZ ZAMAN AYIRMASI ANLAŞILABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce kendisine Şoygu'nun nerede olduğu sorulduğunda, savunma bakanının medyaya daha az zaman ayırmasının anlaşılabilir olduğunu söylemişti.

13Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Peskov, Güvenlik Konseyi Toplantısı’nın ardından Rus basına yaptığı açıklamada Şoygu’nun Putin’e operasyonlar ile ilgili rapor sunduğunu söyledi. Peskov, “Savunma Bakanı Soygu, özel askeri operasyonun ilerlemesinin yanı sıra insani yardımların sağlanması, kurtarılmış bölgelerde hayati altyapıyı restore etmek ve güvenliğin sağlanması gibi konularda rapor verdi” dedi.

14PUTİNİN SAĞ KOLU OLARAK BİLİNİYORDU

PUTİN'İN SAĞ KOLU OLARAK BİLİNİYORDU

Rus savunma bakanı Sergey Şoygu uzun yıllar boyunca Putin'in 'sağ kolu' olarak tanındı. Askeri geçmişi olmayan Şoygu, 90’lı yılların sonunda Acil Durumlar Bakanı olarak atandı. Bu görev sırasında kollarını sıvayıp her yere koşması, elleriyle yıkıntıları kazıyıp yaralıları çıkarması onu adeta bir halk kahramanı haline getirdi.

15Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Ukrayna savaşındaki mevcut rolüne rağmen pragmatik bir milliyetçi gibi görünen Şoygu, Putin'in yerine geçebilecek isimler arasında gösteriliyor.

16Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Soygu aslen işlevsiz olduğu bilinen Acil Durumlar Bakanlığı'nı Rusya'daki en verimli, güvenilir ve hatta dürüst devlet dairelerinden biri haline getirdi. Bu başarısı sonrası 2012 yılında daha sıkıntılı bir durumda olan, bölünmüş, hoşnutsuz savunma bakanlığına atandı.

17Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

Şoygu burada da reformu yeniden ilerletmeyi ve hem askerlerin hem de generallerin sadakatini kazanmayı başardı. Uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayan Şoygu aynı zamanda kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı.

18Rusya Devlet Başkanı Putinin sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı Kremlinden şüphe uyandıran video...

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