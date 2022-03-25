Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Kremlin'den şüphe uyandıran video...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Putin hala istediğini elde etmiş değil. Ukrayna'daki ilerleyişin başarısızlığı arkasında bir çok soru işareti bırakırken Rus komutan ve istihbarata görevlilileri ile ilgili iddialar da havada uçuşuyor.