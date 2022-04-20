Ruslar Ukrayna'da katliam yaptı! Irpin ve Bucha'dan sarsıcı görüntüler...

BUCHA’DA KATLİAM

Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesi ile dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bucha'da elleri arkadan bağlanmış yüzlerce sivilin cansız bedeni sokaklara saçılmış bir halde görüntülendi. Ukrayna'nın 'soykırım' olarak nitelendirdiği bu olay ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bucha sadece buzdağının görünen kısmı.