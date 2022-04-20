Ruslar Ukrayna'da katliam yaptı! Irpin ve Bucha'dan sarsıcı görüntüler...
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 55'inci gün geride kalırken, günlerdir beklenen oldu ve Donbas savaşı başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıya geçmesine neden olan bölgedeki çatışmalar dünya tarafından kaygı ile izlenirken, Irpin ve Bucha’dan gelen fotoğraflar savaşın dehşetini bir kez daha ortaya koydu...
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Bucha'daki katliam görüntüleri sonrası dünya dehşete düşerken, Ukrayna, Irpin ve Bucha kentlerinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin defin işlemlerine ait görüntüleri paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor.
Irpin'de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı. Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha’da çok kişi onu tanıyordu.
Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi.
Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.
IRPİN KENTİ HARABEYE DÖNDÜ
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin kenti, Rusya'nın yoğun saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucu harabeye döndü.
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Irpin, çatışmaların ardından harabeye döndü.
Rus bombardımanı altında kalan kentte çok sayıda sivil yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, savaşın ardından ortaya çıkan korkunç manzara görüntülendi.
Kentte yoğun bombardımanların geride yalnızca enkaz yığını bıraktığı dikkat çekerken, tüm evlerin çatısının olmaması da savaşın boyutunu gözler önüne serdi.
IRPİN’DE SALDIRILARDA HASAR GÖREN ARAÇLAR HURDAYA ÇEKİLDİ
Ukrayna’nın Irpin kentinde Rusya'nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Ukrayna’nın Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden olan Irpin’de sivil halk kendi araçlarıyla şehirden kaçmak isterken Irpin köprüsünün yıkılması nedeniyle araçlarını köprü üzerinde bırakmak zorunda kalmıştı.
Köprü üzerinde bulunan çok sayıda araç çatışmalar sırasında yanarak ya da mermilerin hedefi olarak kullanılamaz hale gelmişti.
Ukrayna güçleri, Rus ordusunun ardından girdiği şehirde Irpin köprüsü üzerinde ve sokaklarda bulunan hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü.
Araziden çekilen görüntülerde üst üste yığılan araçlar, savaşın şiddetini gözler önüne serdi.
Bazı araçların camlarında “araçta çocuk var” yazısı olduğu ve aracın kurşunların hedefi olmaktan kaçamadığı dikkat çekti.
Irpin’de Ukraynalı bir sivil, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’ye ettiği askeri teknik yardımlarından dolayı ve Karadeniz’i Rus gemilerine kapattığı için teşekkür etmek istiyorum.
Bu arabalar Ruslar Irpin’e girdiğinde insanların tahliye için kullandığı arabalarıydı.
Bu arabaları içinde insanlar varken taradılar silahlarla. Mezarlığa gidip bir günde ölen insanları görebilirsiniz.
Çok fazla ceset var. Burası Kiev’e sınırdı, daha ötesine gidemediler” dedi.
BUCHA’DA KATLİAM
Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesi ile dünyayı dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Bucha'da elleri arkadan bağlanmış yüzlerce sivilin cansız bedeni sokaklara saçılmış bir halde görüntülendi. Ukrayna'nın 'soykırım' olarak nitelendirdiği bu olay ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bucha sadece buzdağının görünen kısmı.
Ukraynalı uzmanlar, yerel halkın Putin'in güçlerinin çocukları öldürdüğünü, toplu tecavüzlere maruz kaldığını ve yargısız infazlar gerçekleştirdiğini iddia etti. Aynı açıklamada Rus birliklerinin çekildiği bazı kasabalarda Bucha'da ortaya çıkanlardan daha kötü görüntüler gelebileceğinin altı çizildi.
ZELENSKİ: UKRAYNA SOYKIRIM YAPIYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın işgalinin tüm ülkeye yapılan bir işkence olduğunu söyledi.
amerikan CBS televizyonuna çevirmen aracılığıyla konuşan Zelenskiy, Ukrayna halkının Rusya2ya boyun eğmek istemediğini, bu yüzden yok edilmeye çalışıldığını belirtti.
Zelenski 'Rusya'nın soykırım yapıp yapmadığı' sorusuna "Evet, bu bir soykırım. Bir ulusun tamamen yok edilmesi. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız, 100'den fazla halktan oluşuyoruz. Bu yaşananlar, tüm bu halkların yok edilmesi" dedi.
Rus ordusunca işlendiği iddia edilen savaş suçlarının derhal araştırılıp cezalandırılacağını da açıklayan Zelenskiy, bu iş için uluslararası uzmanlardan, savcı ve hakimlerden oluşan bir ekibin kurulduğunu aktardı. Ukrayna başsavcılığı Kiev yakınında bulunan ve Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde geri çekildiği kentlerde 400 ceset tespit edildiğini açıkladı.
'SAVAŞ SUÇUNUN KANITI'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sokaklardaki ceset görüntülerinin "karnına indirilmiş bir yumruk" gibi olduğunu söyledi.