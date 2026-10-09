Ruslar Erzurum'a yaptı, 140 yıl sonra yeni karar çıktı!

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Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projenin yalnızca kütüphane olarak değil, ilçenin tarih ve kültürünü tanıtacak bir merkez olarak da hizmet vereceğini söyledi. Çelebi, "Uyumayan Kütüphane projemizle beraber hem 24 saat hizmet verecek bir kütüphanemiz olacak hem de turizm açısından gezilebilecek bir alan oluşturacağız. Oltu’nun geçmişten bugüne tarihine ışık tutacak fotoğraf galerimiz de burada hizmet verecek" dedi.



Projenin, tarihi yapının çevresindeki alanı da kapsadığını belirten Çelebi, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanların yanı sıra oyun ve macera parkurlarının oluşturulacağını ifade ederek, "Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanlarımız, oyun parkurlarımız ve macera parkurlarımızla beraber halkımıza hizmet verecek bir alan oluşturuyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yakın zamanda ağaçlandırması, kamelyaları ve diğer düzenlemeleriyle birlikte alanımızı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.