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DünyaRus televizyonu bunu gerçekten yaptı! 'Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor'
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Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı! 'Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor'

Rus devlet medyasının sunduğu alternatif gerçekliğin, Salı günü saat 17:00'de gösterilenden daha iyi bir örneği olamazdı. BBC World TV, bültenini başkent Kiev'deki bir TV kulesine Rus saldırısının haberleriyle açarken, Rus televizyonu Ukrayna'nın kendi şehirlerine saldırı gerçekleştirdiğini duyuruyordu.

• 02 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
• 02 Mart 2022 - 17:31 • Son Güncelleme:
1Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Salı günü, normal çalışma düzeni Moskova saatiyle 05:30'da kesintiye uğradı. Sunucular, yayın akışının 'bilinen olaylar nedeniyle' değiştirildiğini ve daha fazla haber ve güncel olay olacağını duyurdu.

2Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Haber bülteni, Ukrayna kuvvetlerinin Rus askeri donanımını yok ettiğine dair haberlerin yanlış olduğunu ve 'deneyimsiz izleyicileri yanıltmak' için tasarlandığını öne sürdü.

3Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Peki Rus TV izleyicileri savaşla ilgili ne görüyor? Bu karede, 1 Mart Salı günü, Kremlin ve onun kurumsal müttefikleri tarafından kontrol edilen ülkenin önemli TV kanallarında dolaşan Rus vatandaşlara ne izletildiğine dair bir anlık görüntü yer alıyor.

4Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Sabahın ilerleyen saatlerinde, Moskova saatiyle 08:00'de, Kremlin'in kontrolündeki Gazprom'un bir yan kuruluşu olan NTV televizyon kanalından sabah bültenini izliyoruz.

5Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Haber neredeyse tamamen Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için başlattığı "özel askeri operasyonuna" odaklanıyor.

6Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Kuzeyde Belarus'tan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru sinsice ilerleyen kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoydan ise kesinlikle söz edilmiyor.

7Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Rusya'nın her ikisi de devlet kontrolündeki en popüler iki kanalı olan Rossiya 1 ve Kanal 1'de, Ukrayna kuvvetleri Donbas bölgesinde savaş suçları işlemekle suçlanıyor.

8Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Rossiya 1 sunucusu, Ukrayna'daki sivillere yönelik tehdidin Rus güçlerinden değil, "Ukrayna milliyetçilerinden" kaynaklandığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

9Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

"Sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar, kasıtlı olarak yerleşim bölgelerine saldırı sistemleri yerleştiriyorlar ve Donbas'taki şehirlerin bombalanmasını hızlandırıyorlar."

10Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Channel One'ın sunucusu, Ukrayna birliklerinin "sivillere ve Rus kuvvetlerine karşı provokasyon eylemleri" kapsamında 'konutları ve depoları bombalamaya hazırlandığını' duyurdu.

11Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Ukrayna'daki olaylar savaş olarak adlandırılmıyor. Bunun yerine saldırı, askeri altyapıyı hedef alan bir askerden arındırma operasyonu veya "halk cumhuriyetlerini savunmak için özel bir [askeri] operasyon" olarak tanımlanıyor.

12İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖRNEĞİ

'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI' ÖRNEĞİ

Devlet kontrolündeki TV'de sunucular ve muhabirler, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" ile Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı savaşı arasında "tarihi paralellikler" çizmek için duygusal bir dil ve görüntüler kullanıyor.

13Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Rossiya 1'in kardeş kanalı Rossiya 24'te yayınlanan bir sabah programının sunucusu, "Kendilerini korumak için çocukları kullanan milliyetçilerin taktikleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana değişmedi" diyor.

14Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Batı medyası Putin'in saldırısının hızlı bir ilerleme sağlayıp sağlamadığını sorarken, Rus televizyonu Rus operasyonlarını çok başarılı olarak gösteriyor.

15Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Düzenli güncellemeler, imha edilen Ukrayna donanımı ve silahlarının sayısını veriyor. Sabah haberleri, 1100'den fazla Ukrayna askeri altyapı tesisinin devre dışı bırakıldığını ve yüzlerce donanımın imha edildiğini söylüyor. Herhangi bir Rus zayiatından ise söz edilmiyor.

16Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Rus sabah haber bültenleri, ordusunun Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki saldırıları zar zor kabul ediyor. Devlet televizyonu muhabirleri, insanların evlerinin bombalandığı iki büyük şehir olan Kiev ve Harkiv gibi yerlerden haber geçmiyor.

17Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Artan sayıda genç Rus, haberlerini bağımsız web sitelerinden veya sosyal medyadan alma eğiliminde. Savaş uzadıkça, ölü askerlerin ve savaş esirlerinin daha fazla görüntü ve videosu ortaya çıkıyor.

18Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor

Ancak yetkililer buna, bağımsız medyaya baskıyı artırarak yanıt veriyor. Milliyet

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