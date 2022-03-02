Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı! 'Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor'

Peki Rus TV izleyicileri savaşla ilgili ne görüyor? Bu karede, 1 Mart Salı günü, Kremlin ve onun kurumsal müttefikleri tarafından kontrol edilen ülkenin önemli TV kanallarında dolaşan Rus vatandaşlara ne izletildiğine dair bir anlık görüntü yer alıyor.