Rus televizyonu bunu gerçekten yaptı! 'Sayın seyirciler, Ukraynalılar kendi şehirlerine saldırı gerçekleştiriyor'
Rus devlet medyasının sunduğu alternatif gerçekliğin, Salı günü saat 17:00'de gösterilenden daha iyi bir örneği olamazdı. BBC World TV, bültenini başkent Kiev'deki bir TV kulesine Rus saldırısının haberleriyle açarken, Rus televizyonu Ukrayna'nın kendi şehirlerine saldırı gerçekleştirdiğini duyuruyordu.
Salı günü, normal çalışma düzeni Moskova saatiyle 05:30'da kesintiye uğradı. Sunucular, yayın akışının 'bilinen olaylar nedeniyle' değiştirildiğini ve daha fazla haber ve güncel olay olacağını duyurdu.
Haber bülteni, Ukrayna kuvvetlerinin Rus askeri donanımını yok ettiğine dair haberlerin yanlış olduğunu ve 'deneyimsiz izleyicileri yanıltmak' için tasarlandığını öne sürdü.
Peki Rus TV izleyicileri savaşla ilgili ne görüyor? Bu karede, 1 Mart Salı günü, Kremlin ve onun kurumsal müttefikleri tarafından kontrol edilen ülkenin önemli TV kanallarında dolaşan Rus vatandaşlara ne izletildiğine dair bir anlık görüntü yer alıyor.
Sabahın ilerleyen saatlerinde, Moskova saatiyle 08:00'de, Kremlin'in kontrolündeki Gazprom'un bir yan kuruluşu olan NTV televizyon kanalından sabah bültenini izliyoruz.
Haber neredeyse tamamen Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için başlattığı "özel askeri operasyonuna" odaklanıyor.
Kuzeyde Belarus'tan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru sinsice ilerleyen kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoydan ise kesinlikle söz edilmiyor.
Rusya'nın her ikisi de devlet kontrolündeki en popüler iki kanalı olan Rossiya 1 ve Kanal 1'de, Ukrayna kuvvetleri Donbas bölgesinde savaş suçları işlemekle suçlanıyor.
Rossiya 1 sunucusu, Ukrayna'daki sivillere yönelik tehdidin Rus güçlerinden değil, "Ukrayna milliyetçilerinden" kaynaklandığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:
"Sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar, kasıtlı olarak yerleşim bölgelerine saldırı sistemleri yerleştiriyorlar ve Donbas'taki şehirlerin bombalanmasını hızlandırıyorlar."
Channel One'ın sunucusu, Ukrayna birliklerinin "sivillere ve Rus kuvvetlerine karşı provokasyon eylemleri" kapsamında 'konutları ve depoları bombalamaya hazırlandığını' duyurdu.
Ukrayna'daki olaylar savaş olarak adlandırılmıyor. Bunun yerine saldırı, askeri altyapıyı hedef alan bir askerden arındırma operasyonu veya "halk cumhuriyetlerini savunmak için özel bir [askeri] operasyon" olarak tanımlanıyor.
'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI' ÖRNEĞİ
Devlet kontrolündeki TV'de sunucular ve muhabirler, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" ile Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı savaşı arasında "tarihi paralellikler" çizmek için duygusal bir dil ve görüntüler kullanıyor.
Rossiya 1'in kardeş kanalı Rossiya 24'te yayınlanan bir sabah programının sunucusu, "Kendilerini korumak için çocukları kullanan milliyetçilerin taktikleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana değişmedi" diyor.
Batı medyası Putin'in saldırısının hızlı bir ilerleme sağlayıp sağlamadığını sorarken, Rus televizyonu Rus operasyonlarını çok başarılı olarak gösteriyor.
Düzenli güncellemeler, imha edilen Ukrayna donanımı ve silahlarının sayısını veriyor. Sabah haberleri, 1100'den fazla Ukrayna askeri altyapı tesisinin devre dışı bırakıldığını ve yüzlerce donanımın imha edildiğini söylüyor. Herhangi bir Rus zayiatından ise söz edilmiyor.
Rus sabah haber bültenleri, ordusunun Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki saldırıları zar zor kabul ediyor. Devlet televizyonu muhabirleri, insanların evlerinin bombalandığı iki büyük şehir olan Kiev ve Harkiv gibi yerlerden haber geçmiyor.
Artan sayıda genç Rus, haberlerini bağımsız web sitelerinden veya sosyal medyadan alma eğiliminde. Savaş uzadıkça, ölü askerlerin ve savaş esirlerinin daha fazla görüntü ve videosu ortaya çıkıyor.
Ancak yetkililer buna, bağımsız medyaya baskıyı artırarak yanıt veriyor. Milliyet