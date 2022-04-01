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DünyaRus birlikleri kritik bölgeden çekildi! Putin'in işgal planının anahtarıydı...
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Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi! Putin'in işgal planının anahtarıydı...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş hala devam ederken, çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Rus askeri üssünden ayrılan yüzlerce askerin görüntüleri sosyal medyada viral olurken, ABD'den Rus ordusu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

• 01 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

2Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Haftalardır devam eden savaşta Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

3Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Bazı bölgelerden geri çekilen Rus ordusu işgal planının anahtarı olarak gösterilen üssü de Ukraynalılara bıraktı.

4Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Kiev dışındaki Hostomel üssünü ele geçirmek, Putin'in Zelenski'yi devirme stratejisinin ayrılmaz bir parçasıydı.

5Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Zira Kiev'e 20 km uzaklıktaki havaalanının kontrolü kritik önemi nedeniyle defalarca el değiştirdi. Rus askerleri şiddetli çatışmalara sahne olan üsten geri çekildi.

6ABDDEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞARISIZ OLARAK GERİ ÇEKİLDİLER

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞARISIZ OLARAK GERİ ÇEKİLDİLER

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisine göre, beş hafta sonra Ruslar, başkenti ele geçirme ve güçleri doğuya kaydırma planlarından vazgeçtiği için görevlerinde başarısız olarak geri çekildiler.

7AŞAĞILAYICI BİR GERİ ÇEKİLME

'AŞAĞILAYICI' BİR GERİ ÇEKİLME

İngiliz Telegraph gazetesi haberi 'Rusya, savaş planlarının anahtarı olan Ukrayna havaalanından aşağılayıcı bir geri çekilmeye zorlandı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

8SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Pek çok askeri uzmana göre, havaalanının kontrolü savaşın sonucu için çok önemliydi. Rusya Hostomel'i tutabilseydi, Kiev'e bir saldırı için hava yoluyla asker gönderebilirdi.

9Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Başkent Kiev'in kuzeyinde bulunan Hostomel Havaalanı için verilen mücadelenin savaşın gidişatını dönüştürdüğü belirtiliyor. Zira Hostomel, Rusya'nın Kiev'i savaşın ilk günlerinde ele geçirme planın kilit parçası olarak biliniyordu.

10AYNI TAKTİĞİ AFGANİSTANDA DA UYGULAMIŞTI

AYNI TAKTİĞİ AFGANİSTAN'DA DA UYGULAMIŞTI

Rus ordusu aynı taktiği 43 yıl önce de uygulamıştı. 27 Aralık 1979'da Sovyet özel kuvvetleri Kabil'deki önemli binaları ele geçirmiş, büyük zırhlı birlikler sınırı geçerken bir hava indirme birimi de başkent Kabil'in yakınındaki havaalanının kontrolünü sağlamıştı.

11Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Bu hamleler ile başkentte hızla ve kansız bir şekilde kukla bir hükümet kurulmuştu.

12SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Rus ordusunun özellikle ikmal konusundaki sıkıntıları son dönemde sıkça dile getiriliyordu. Bu durumun ulaştığı boyutu gözler önüne seren yeni görüntüler Gürcistan'dan geldi.

13Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Osetya bölgesinden bir yazar olan Alik Puhati görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

14Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

'Bugün, Rus askeri üssünden yaklaşık 300 asker (çoğu etnik Osetyalı), özel bir operasyon sırasında ölüme terk edildiklerini düşündükleri için kendi istekleriyle Güney Osetya'ya döndüler.'

15Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Söz konusu görüntü kısa sürede viral oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Kremlin'in basın üzerindeki baskısına dikkat çekerek bunun Rusya kamuoyundan saklanacağı yorumunda bulundu.

16Rus birlikleri kritik bölgeden çekildi Putinin işgal planının anahtarıydı...

Rusya, Gürcistan ile savaşa girdikten sonra 2008 yılında Güney Osetya'yı bağımsız bir devlet olarak tanımış, bölgeye geniş mali destek sağlamış ve binlerce Rus askeri yerleştirmişti.

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