Rizeli demir ustasının en büyük destekçisi eşi! 'Nezahat diye çağırıyor hemen koşuyorum'

Mesleğini severek yaptığını belirten Varelci, "Babamız bu mesleği yaptığı için mecburen kendimizi bu mesleğin içinde bulduk. Öyle de devam ettim. Alışmış olduğum bir meslek, başka işlere de yönelebilirdim ama mesleğimi sevdiğim için devam ettim." dedi.