Rizeli demir ustasının en büyük destekçisi eşi! 'Nezahat diye çağırıyor hemen koşuyorum'
Rize'de 47 yıllık demirci ustası Ramazan Varelci, babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğine eşinin desteğiyle devam ediyor. Varelci, genellikle bölgede kullanılan tarım aletlerini imal ettiğini, sipariş üzerine başka şehirlere de ürün gönderdiğini anlattı. Ustası da olan babasının vefatının ardından eşi Nezahat Varelci'nin kendisine demir döverken yardım ettiğini dile getiren Varelci, "Kadın erkek el ele vermedikten sonra hayat gerçekten zor ama el ele verilince kolaylığı derhal hissediyorsun. Arabamızı beraber aldık, her şeyi beraber yapıyoruz." diye konuştu.
AA
• 11 Haziran 2025 - 13:20 • Son Güncelleme:
AA
• 11 Haziran 2025 - 13:20 • Son Güncelleme: