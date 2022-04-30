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MagazinRıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işık'ın köpeğini gezdirirken utandı: 'Beni böyle çekmeyin!'
HaberlerMagazin Haberleri Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işık'ın köpeğini gezdirirken utandı: 'Beni böyle çekmeyin!'
• 30 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işık'ın köpeğini gezdirirken utandı: 'Beni böyle çekmeyin!'

Final yapan 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra önce Yüsra Geyik, ardından yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Son olarak Selin Işık ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, sevgilisinin köpeğini gezdirirken görüntülenince "Beni böyle çekmeyin" dedi.

• 30 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işıkın köpeğini gezdirirken utandı: Beni böyle çekmeyin
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Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu, Alptekin'e sık sık sarılmıştı.

2Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işıkın köpeğini gezdirirken utandı: Beni böyle çekmeyin

Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyarmıştı.

3KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR

"KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR"

Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.

4İŞTE YENİ SEVGİLİSİ...

İŞTE YENİ SEVGİLİSİ...

Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni bir aşka yelken açtı. 43 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Selin Işık'la (35) Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yedi.

5Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işıkın köpeğini gezdirirken utandı: Beni böyle çekmeyin

Magazin basını gelmeden balıkçıdan ayrılmak isteyen Kocaoğlu, mekan içerisinde sevgilisi ile romantik anlar yaşadı. Patlayan flaşlarla önce kısa süreli şok yaşayan oyuncu, daha sonra rahatsız oldu. Kocaoğlu, basın mensuplarının “Rıza Bey 'Hayırlı olsun' diyelim mi?” sorusuna, “Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım, iyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” yanıtını verdi.

6SİZ HANGİ TARZI TERCİH EDİYORSUNUZ

"SİZ HANGİ TARZI TERCİH EDİYORSUNUZ?"

“Selin Hanım’a soralım Rıza Bey bazen sakallı, bazen bıyıklı. Siz hangi Rıza Bey'i tercih edersiniz?” sorusuna ise ünlü oyuncu cevap vererek, “Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?” diyerek güldü.

7BENİ BÖYLE ÇEKMEYİN

"BENİ BÖYLE ÇEKMEYİN!"

Rıza Kocaoğlu, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Sevgilisi Selin Işık'ın köpeğini gezmeye parka götüren Kocaoğlu'nun köpek gezdirirken görüntülenmekten utandığı gözlerden kaçmadı.

8Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işıkın köpeğini gezdirirken utandı: Beni böyle çekmeyin

Cihangir'in ara sokaklarında dolaşan Kocaoğlu sevgilisinin köpeğini gezdirirken çekilen fotoğraflarına tepki göstererek “Beni böyle çekmeyin'' dedi.

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