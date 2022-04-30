Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işık'ın köpeğini gezdirirken utandı: 'Beni böyle çekmeyin!'
Final yapan 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra önce Yüsra Geyik, ardından yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Son olarak Selin Işık ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, sevgilisinin köpeğini gezdirirken görüntülenince "Beni böyle çekmeyin" dedi.
Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu, Alptekin'e sık sık sarılmıştı.
"KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR"
Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.
Magazin basını gelmeden balıkçıdan ayrılmak isteyen Kocaoğlu, mekan içerisinde sevgilisi ile romantik anlar yaşadı. Patlayan flaşlarla önce kısa süreli şok yaşayan oyuncu, daha sonra rahatsız oldu. Kocaoğlu, basın mensuplarının “Rıza Bey 'Hayırlı olsun' diyelim mi?” sorusuna, “Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım, iyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” yanıtını verdi.