Rıza Kocaoğlu sevgilisi Selin Işık'ın köpeğini gezdirirken utandı: 'Beni böyle çekmeyin!'

"KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR"

Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.