Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı! Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

"ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN!"

Bir takipçisi gerçek adı "Robyn Fenty" olan Rihanna'ya, "Dünyanın en güzel kadını..." derken, diğer bir kullanıcı ise, "Çok bomba görünüyorsun!" yorumunda bulunmuştu. Ayrıca ünlü isim, yine, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde eleştirilmekten de kurtulamamıştı.