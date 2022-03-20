• 20 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı! Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...
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Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor.
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BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ELE VERDİ!
Alışverişte görüntülenen Rihanna'nın sepete koyduğu bir kıyafet ise, bebeğin cinsiyetini ele verdi. Sepetine turuncu renkli bir bebek eteği koyan güzel şarkıcı, bu hareketi ile kızı olacağı iddialarını güçlendirdi.
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