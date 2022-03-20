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MagazinRihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı! Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...
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• 20 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:

Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı! Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne" olacağım diyen Rihanna bebeği için alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Rihanna yaptığı bir alışverişte turunca renkli etek alması bebeğin cinsiyetinin kız olacağı iddialarını güçlendirdi.

• 20 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
1Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...
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Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor.

2Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda hamilelik sürecini de Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.

3Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

Barbadoslu şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor" demişti.

4BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ELE VERDİ

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ELE VERDİ!

Alışverişte görüntülenen Rihanna'nın sepete koyduğu bir kıyafet ise, bebeğin cinsiyetini ele verdi. Sepetine turuncu renkli bir bebek eteği koyan güzel şarkıcı, bu hareketi ile kızı olacağı iddialarını güçlendirdi.

5Rihanna bebek alışverişinde ortaya çıktı Bebeğinin cinsiyetini ele verdi...

Yeni fotoğraflarını da 122 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Rihanna, kullanıcılardan oldukça ilgi görmüştü. 20 Şubat'ta 34 yaşına basan ünlü yıldızın gönderisi, yaklaşık 8 milyon beğeni ve 37 binden fazla yorum almıştı.

6ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN

"ÇOK BOMBA GÖRÜNÜYORSUN!"

Bir takipçisi gerçek adı "Robyn Fenty" olan Rihanna'ya, "Dünyanın en güzel kadını..." derken, diğer bir kullanıcı ise, "Çok bomba görünüyorsun!" yorumunda bulunmuştu. Ayrıca ünlü isim, yine, "Bebek üşümüyor mu?" şeklinde eleştirilmekten de kurtulamamıştı.

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