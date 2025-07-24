Rekor hasat Sivas'ta başladı! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor

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Çiftçilerin iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Çetindağ, "Tüm zorluklara, iklim değişikliklerine, kuraklığa ve soğuk vurmalarına karşı, çiftçimiz canla başla çalışarak bugünkü hasat durumuna ulaştı. Sivas, diğer illerle kıyasladığımızda biraz daha şanslı. Güneydoğu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde aşırı kuraklıktan dolayı istenilen verim elde edilemedi. Ancak Sivas'ta bu durum daha az yaşandı. Şu anda ilk hasadımız arpa hasadı ve arkasından buğday hasatları da başladı ve verimimiz gayet iyi. Bu hasadımız inşallah bereketli olur. Görünüşe göre verimimiz iyi. Bazı yörelerde, tarla bazında farklılıklar olsa da genel olarak baktığımızda Sivas, bu sene buğday ve arpa hasadında diğer illerimize göre çok daha iyi durumda ve verimimiz oldukça yüksek. İnşallah çiftçimizin emekleri boşa çıkmaz" ifadelerini kullandı.