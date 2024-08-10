Reklam panosu altında can veren Ayşe'nin soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz: Firma kusurlu belediyede kusur yok!

Bunların hiçbirisi yapılmamış. Sanki belediyenin, ihale ettiği işi denetleme sorumluluğu yokmuş gibi bir gizli ayıptan söz edilmekte. Burada da gizli ayıp söz konusu değil. Çünkü belediye tüm yapım aşamalarını denetleyip ne kadar beton döküldüğünü, ne kadar demir bağlandığını, ne kadar hafriyat kazısı yapıldığını denetlemiş olmalıydı. Dolayısıyla biz burada bir gizli ayıp nitelemesini kabul etmiyoruz. Buna yönelik bilirkişi raporuna karşı savcılığa itirazlarımızı yaptık" dedi.