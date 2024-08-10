Reklam panosu altında can veren Ayşe'nin soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz: Firma kusurlu belediyede kusur yok!
Ankara'nın Sincan ilçesinde, 6 Haziran'da etkili olan fırtınada reklam panosunun, spordan çıktıktan sonra evine gitmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un (22) üzerine devrilip ölümüne yol açmasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 4,5 metrelik temel kazısı yerine 1 metre 35 santimlik kazı yapıldığı ve bunun 'gizli ayıp' olduğu belirtildi. Firma yetkilisi S.E.Ü'nün asli kusurlu, belediyenin ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Ayşe Yavuz'un ailesinin avukatları rapora itiraz ederken, belediye ve firmadan toplam 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Ayşe Yavuz'un kazadan hemen önce spor salonunda koşu bandındayken çektiği videosu ortaya çıktı.
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 10 Ağustos 2024 - 15:12 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 10 Ağustos 2024 - 15:12 • Son Güncelleme: