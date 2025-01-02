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GündemRegaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada!
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Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada!

Bugün Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte Recep ayı da gelmiş oldu. Mübarek gecelerin feyzinden yararlanmak isteyenler için önemli saatler başladı. 2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili olarak kutlanacak. Müslümanlar da kandil mesajlarıyla sevdiklerini tebrik edecek. Ayetli, hadisli, resimli, dualı en güzel Regaip Kandil mesajlarını bol seçenekleriyle haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, en yeni Regaib Kandili mesajları 2025 galerisi...

• 02 Ocak 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Rahmetin, bereketin ve bağışlanmanın zamanı olan Üç Ayların habericisi Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Mübarek gecede camilerin dolup taşması bekleniyor. Ellerin semaya açılacağı bu önemli gecede kul, Allah'tan mağfiret dilenecek. Regaip Kandili mesajları 2025 seçenekleri ile sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi gönderebilirsiniz. Resimli, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri gazetevatan.com'da olacak.

2Regaip Kandil mesajları 2 Ocak 2025

Regaip Kandil mesajları 2 Ocak 2025!



Regaip Kandili, 2 Ocak 2025 Perşembe günü kutlanacak. İbadetler ve zikirlerle geçirilecek bir gecede elbette sevdiklerimizi de unutmayacağız. Onlara gönderebileceğimiz en güzel, hadisli, dualı, ayetli Regaip Kandil mesajlarını derledik.

3Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 1: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 2: Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

4Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 4: Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Regaip Kandili Mesajları 5: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

5Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 7: Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Regaip Kandili Mesajları 8: Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

6Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 9: Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 10: Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

7Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 11: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 12: Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

8Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 13: Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

Regaip Kandili Mesajları 14: Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

9Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 15: Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun.

Regaip Kandili Mesajları 16: Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.

10Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 18: Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Regaip Kandili Mesajları 19: Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

11Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada



Regaip Kandili Mesajları 20: Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Regaip Kandili Mesajları 21: Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

12Kandil Mesajları 2025

Kandil Mesajları 2025

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

13Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

14Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.

15Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

16Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

17Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

18Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

19Regaip Kandilinde Okunacak Dualar

Regaip Kandili'nde Okunacak Dualar



Regaip Kandili'nde namazda ve namaz dışında sık sık Fatiha, Kadir, İhlas surelerinin ve Kur'an'dan zammı surelerin okunması tavsiye edilir. Ayrıca Ayetel Kürsi, Felak, Nas Sureleri'nin de okunması önerilir. Regaip Kandili'nde namazlarda şu dualar okunur;



Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

"Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!"

Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"

"Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."

Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

"Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin."