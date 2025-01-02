Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada!
Bugün Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte Recep ayı da gelmiş oldu. Mübarek gecelerin feyzinden yararlanmak isteyenler için önemli saatler başladı. 2 Ocak 2025 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili olarak kutlanacak. Müslümanlar da kandil mesajlarıyla sevdiklerini tebrik edecek. Ayetli, hadisli, resimli, dualı en güzel Regaip Kandil mesajlarını bol seçenekleriyle haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, en yeni Regaib Kandili mesajları 2025 galerisi...
• 02 Ocak 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 09:46 • Son Güncelleme: