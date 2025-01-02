Regaip Kandili 2 Ocak 2025 mesajları: Resimli, ayetli, kısa ve uzun, en güzel Regaip Kandili mesajları burada!





Regaip Kandili Mesajları 18: Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.



Regaip Kandili Mesajları 19: Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.