Ramazan’da enerjiyi artırıyor, oruç tutanlar için kilit rol üstleniyor! Diyabet ve kronik hastalığı olanlar dikkat! Sahur ve iftarda...

Oruç tutanların en çok zorlandıkları sorunların başında halsizlik ve açlık atakları geldiğini söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Ancak doğru beslenerek, bazı temel kurallara uyarak bu süreci enerjiniz düşmeden, açlık atakları yaşamadan geçirebilir, susuzlukla çok daha rahat baş edebilirsiniz. Ramazan ayı börekler, çöreklerle dolu sofralarla, tüm ailenin bir araya geldiği ziyafet benzeri iftar yemekleriyle anılır oldu. Bu hem ibadetin ruhuna hem de sağlığınıza darbe vuran bir yaklaşımdır” dedi.