Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu! Diyanet il il açıkladı
Bayram namazı saatleri belli oldu. Ramazan ayının bitimine az bir süre kala pek çok kişi bayram heyecanı yaşarken, hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet il il açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerin bayram namazı saatleri belirlendi.
Bayram namazı saatleri belli oldu. Peki İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.14
Adıyaman: 06.02
Afyonkarahisar: 06.31
Ağrı: 05.40
Aksaray: 06.18
Amasya: 06.07
Ankara: 06.20
Antalya: 06.33
Ardahan: 05.39
Artvin: 05.42
Aydın: 06.43
Balıkesir: 06.40
Bartın: 06.20
Batman: 05.50
Bayburt: 05.50
Bilecik: 06.31
Bingöl: 05.51
Bitlis: 05.45
Bolu: 06.24
Burdur: 06.34
Bursa: 06.35
Çanakkale: 06.46
Çankırı: 06.16
Çorum: 06.11
Denizli: 06.38
Diyarbakır: 05.54
Düzce: 06.26
Edirne: 06.43
Elazığ: 05.57
Erzincan: 05.54
Erzurum: 05.46
Eskişehir: 06.30
Gaziantep: 06.06
Giresun: 05.56
Gümüşhane: 05.53
Hakkari: 05.40
Hatay: 06.12
Iğdır: 05.35
Isparta: 06.32
İstanbul: 06.34
İzmir: 06.45
Kahramanmaraş: 06.07
Karabük: 06.19
Karaman: 06.23
Kars: 05.38
Kastamonu: 06.14
Kayseri: 06.11
Kilis: 06.08
Kırıkkale: 06.18
Kırklareli: 06.40
Kırşehir: 06.16
Kocaeli: 06.31
Konya: 06.25
Kütahya: 06.32
Malatya: 06.01
Manisa: 06.44
Mardin: 05.52
Mersin: 06.17
Muğla: 06.42
Muş: 05.47
Nevşehir: 06.15 Niğde: 06.16 Ordu: 05.58
Osmaniye: 06.11 Rize: 05.48 Sakarya: 06.29
Samsun: 06.04 Siirt: 05.47 Sinop: 06.08
Sivas: 06.04 Şanlıurfa: 06.00 Şırnak: 05.45
Tekirdağ: 06.40 Tokat: 06.05 Trabzon: 05.51
Tunceli: 05.55 Uşak: 06.36 Van: 05.40
Yalova: 06.33 Yozgat: 06.12 Zonguldak: 06.22