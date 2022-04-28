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Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu! Diyanet il il açıkladı

Bayram namazı saatleri belli oldu. Ramazan ayının bitimine az bir süre kala pek çok kişi bayram heyecanı yaşarken, hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet il il açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerin bayram namazı saatleri belirlendi.

• 28 Nisan 2022 - 16:08 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2022 - 16:08 • Son Güncelleme:
1Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Bayram namazı saatleri belli oldu. Peki İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

2Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Adana: 06.14

Adıyaman: 06.02

Afyonkarahisar: 06.31

3Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Ağrı: 05.40

Aksaray: 06.18

Amasya: 06.07

4Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Ankara: 06.20

Antalya: 06.33

Ardahan: 05.39

5Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Artvin: 05.42

Aydın: 06.43

Balıkesir: 06.40

6Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Bartın: 06.20

Batman: 05.50

Bayburt: 05.50

7Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Bilecik: 06.31

Bingöl: 05.51

Bitlis: 05.45

8Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Bolu: 06.24

Burdur: 06.34

Bursa: 06.35

9Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Çanakkale: 06.46

Çankırı: 06.16

Çorum: 06.11

10Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Denizli: 06.38

Diyarbakır: 05.54

Düzce: 06.26

11Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Edirne: 06.43

Elazığ: 05.57

Erzincan: 05.54

12Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Erzurum: 05.46

Eskişehir: 06.30

Gaziantep: 06.06

13Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Giresun: 05.56

Gümüşhane: 05.53

Hakkari: 05.40

14Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Hatay: 06.12

Iğdır: 05.35

Isparta: 06.32

15Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

İstanbul: 06.34

İzmir: 06.45

Kahramanmaraş: 06.07

16Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Karabük: 06.19

Karaman: 06.23

Kars: 05.38

17Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Kastamonu: 06.14

Kayseri: 06.11

Kilis: 06.08

18Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Kırıkkale: 06.18

Kırklareli: 06.40

Kırşehir: 06.16

19Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Kocaeli: 06.31

Konya: 06.25

Kütahya: 06.32

20Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Malatya: 06.01

Manisa: 06.44

Mardin: 05.52

21Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Mersin: 06.17

Muğla: 06.42

Muş: 05.47

22Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Nevşehir: 06.15 Niğde: 06.16 Ordu: 05.58

23Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Osmaniye: 06.11 Rize: 05.48 Sakarya: 06.29

24Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Samsun: 06.04 Siirt: 05.47 Sinop: 06.08

25Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Sivas: 06.04 Şanlıurfa: 06.00 Şırnak: 05.45

26Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Tekirdağ: 06.40 Tokat: 06.05 Trabzon: 05.51

27Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Tunceli: 05.55 Uşak: 06.36 Van: 05.40

28Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu Diyanet il il açıkladı

Yalova: 06.33 Yozgat: 06.12 Zonguldak: 06.22

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