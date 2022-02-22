Putin'e ağır darbe! NATO harekete geçti, Rusya'ya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiye'de resmen açıkladı...

Moskova'nın Donetsk -Luhansk kararını kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırısını da kınıyoruz. Moskova şimdi Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik gizli girişimlerden açık askeri faaliyete geçti. Bu Rusya tarafından ciddi gerilimi tırmandırma ve uluslararası hukukun açık bir ihlali. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor. Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarına zarar veriyor ve Avrupa güvenliği için ciddi sonuçları var" şeklinde konuştu.