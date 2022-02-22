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DünyaPutin'e ağır darbe! NATO harekete geçti, Rusya'ya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiye'de resmen açıkladı...
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Putin'e ağır darbe! NATO harekete geçti, Rusya'ya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiye'de resmen açıkladı...

Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rus ordusuna "barış gücü" olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı veren Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya yardım çağrısında bulunurken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Donbass'ta kullanılmasına onay verirken, AB Rusya'ya finansal piyasalara erişimi kısıtlayıcı yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı. Beyaz Saray, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin "işgal" ifadesini kullanmaya başladı. NATO'dan gelen açıklamada Ukrayna'ya destek yinelenirken, "Bölgede 120 gemimiz hazır bekliyor." ifadeleri yer aldı. Kamera karşısına geçen Putin, "Üstümüze aldığımız sorumlulukları yerine getireceğiz. " ifadelerini kullanan Putin, "Gerek duyulursa askerimizi Donbas'ta kullanırız" mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu söyledi. Konuyla ilgili ilk değerlendirmesini Afrika ziyareti sırasında yapan Erdoğan, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 22 Şubat 2022 - 22:39 • Son Güncelleme:
• 22 Şubat 2022 - 22:39 • Son Güncelleme:
1Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıyarak dünyayı ayağa kaldırdı.

2Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Putin'in kararı sonrası ülkeler peş peşe harekete geçti.

3Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Almanya, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının uluslararası hukukun bir ihlali olduğunu söyledi.

4İNGİLTEREDEN RUSYAYA YAPTIRIM KARARI

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya merkezli 5 bankaya ve 3 kişiye yaptırım kararı alındığını açıkladı.

5Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Başbakan Johnson'ın yaptırım kapsamına aldığı Rus bankaları "Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Black Sea Bank" olarak açıklandı. Yaptırım uygulanan kişiler arasında ise milyarder iş insanı Gennadi Timçenko da var.

6ABDE YAPTIRIM KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

AB'DE YAPTIRIM KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 351 kişinin yaptırım listesinde olduğunu ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in listede olmadığını aktardı.

7Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Rusya’ya yönelik yaptırımların detaylarını açıklayan Borrell, “Öncelikle 351 Duma üyesi yaptırım listesinde olacak. 27 kişi ve kurum da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ihlali nedeniyle listede olacak.

8Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Bu gelişmelerde rol alan politik sorumlular, mali destek sağlayanlar ve yararlananlar, askeri konuda işgal ve istikrarsızlaştırmaya dahil olanlar, propaganda ve manipülasyon yapanlar. Rus yetkilileri, destekleyen bankaları da dahil edeceğiz. Ayrıca Avrupa finansmanına erişebilen firmaların erişim haklarının kısıtlanması öngörülüyor’’ dedi.

9Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna krizi nedeniyle Rus Rosatom şirketi tarafından yapılması planlanan nükleer santral reaktörüyle ilgili olarak ülkesinin güvenlik risklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı.

10PUTİNDEN KRİTİK TEZKERE HAMLESİ

PUTİN'DEN KRİTİK TEZKERE HAMLESİ

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolay Pankov, Putin'in Federasyon Konseyi'nin üst meclisine Rus ordusunun Ukrayna'daki ayrılıkçıların desteklenmesi amacıyla Rusya dışında kullanılmasının onaylanması için çağrıda bulunduğunu açıkladı. Pankov açıklamasında "Görüşmeler kesintiye uğradı. Ukrayna yönetimi şiddet ve kan dökme yolunu seçti" ifadesini kullandı.

11İŞGAL DEDİLER

"İŞGAL" DEDİLER

Beyaz Saray, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin "işgal" ifadesini kullanmaya başladı. ABD, bu terimi kullanmaktan imtina ediyordu.

12Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, "Bunun, evet, bir işgalin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en son işgali" dedi. Finer sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgal işgaldir ve yaşanan da budur."

13Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 Dışişleri Bakanlarının Rusya'ya karşı "güçlü ve koordineli bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

14PUTİN: GEREKİRSE ASKERİMİZİ DONBASTA KULLANDIRIZ

PUTİN: GEREKİRSE ASKERİMİZİ DONBAS'TA KULLANDIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Üstümüze aldığımız sorumlulukları gerçekleştireceğiz. Süreçler, yine bazı açılardan benzerlikler taşımakta. İki bölgedeki halkların iradesi tanınmalı. Birçok defa bu konular üzerine düşünüldü.

15Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi konusu etrafında görüşülen konular bunlar. Bütün yetkililer, NATO'nun genişlenmesi ile ilgili konuları ele almalı ve daha fazla gerçekçi tutum takınmalı. Ortaklarımız Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarsa başka bir süreç söz konusu.

16Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Ukrayna'nın NATOya girmesi Rusya'ya tehdit. Mınsk sürecini Ukrayna öldürdü. Ukrayna, Sovyet döneminden bu yana bazı Nükleer ile ilgili olarak bazı güç imkanlarına sahipti. Bununla ilgili okulları vardı. Birçok Sovyet imkanı söz konusu orada. Gerek duyulursa askerimizi Donbas'ta kullanırız.

17Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass’a girdiğini açıkladı.

18Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Moskova'nın Donetsk -Luhansk kararını kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırısını da kınıyoruz. Moskova şimdi Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik gizli girişimlerden açık askeri faaliyete geçti. Bu Rusya tarafından ciddi gerilimi tırmandırma ve uluslararası hukukun açık bir ihlali. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor. Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarına zarar veriyor ve Avrupa güvenliği için ciddi sonuçları var" şeklinde konuştu.

19BU SADECE RUSYANIN YARATTIĞI BİR KRİZ

"BU SADECE RUSYA'NIN YARATTIĞI BİR KRİZ"

Bunun sadece Rusya'nın yarattığı bir kriz olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın tekrarlanan provokasyonlarına yanıt vermeme konusundaki itidalinden dolayı da Ukrayna'yı takdir ettiklerini belirtti. Ukrayna halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını söyleyen Stoltenberg, "Müttefikler, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek vermek için birleştiler.

20Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz ve müttefikler, sürekli mali desteğin yanı sıra Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak ekipman sağlıyor. Belarus da dahil olmak üzere Rusya aylardır 150 binden fazla asker, savaş uçağı ve saldırı helikopterleri ile Ukrayna ve çevresinde büyük bir askeri güç yığıyor

21Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Pek çok birim şimdi savaş düzenlerinde konuşlandırıldı. Kamplarının dışında, sahadalar ve saldırmaya hazırlar. NATO, tüm müttefikleri koruma ve savunma kararlılığında kararlı ve birlik içindedir. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederese bedeli ağır olacak. " dedi.

22Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

Son haftalarda müttefiklerin, ittifakın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdiğini ve daha fazlasının da beklemeye alındığını belirten Stoltenberg, "Yüksek alarmda 100'den fazla jetimiz var. Kuzey'den Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla müttefik gemisi var. İttifakı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

23Putine ağır darbe NATO harekete geçti, Rusyaya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiyede resmen açıkladı...

NATO müttefikleri ve uluslararası toplumun geri kalanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunması halinde bunun yüksek bir maliyeti olacağı konusunda uyardı" dedi.

24KABUL EDİLEMEZ

KABUL EDİLEMEZ

Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.

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