Putin'e ağır darbe! NATO harekete geçti, Rusya'ya karşı son dakika yaptırım kararı, Türkiye'de resmen açıkladı...
Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rus ordusuna "barış gücü" olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı veren Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya yardım çağrısında bulunurken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz" dedi. Rusya Federasyonu, Rus ordusunun Donbass'ta kullanılmasına onay verirken, AB Rusya'ya finansal piyasalara erişimi kısıtlayıcı yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı. Beyaz Saray, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin "işgal" ifadesini kullanmaya başladı. NATO'dan gelen açıklamada Ukrayna'ya destek yinelenirken, "Bölgede 120 gemimiz hazır bekliyor." ifadeleri yer aldı. Kamera karşısına geçen Putin, "Üstümüze aldığımız sorumlulukları yerine getireceğiz. " ifadelerini kullanan Putin, "Gerek duyulursa askerimizi Donbas'ta kullanırız" mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu söyledi. Konuyla ilgili ilk değerlendirmesini Afrika ziyareti sırasında yapan Erdoğan, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Putin'in kararı sonrası ülkeler peş peşe harekete geçti.
Almanya, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini durdurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının uluslararası hukukun bir ihlali olduğunu söyledi.
İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI
Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya merkezli 5 bankaya ve 3 kişiye yaptırım kararı alındığını açıkladı.
Başbakan Johnson'ın yaptırım kapsamına aldığı Rus bankaları "Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Black Sea Bank" olarak açıklandı. Yaptırım uygulanan kişiler arasında ise milyarder iş insanı Gennadi Timçenko da var.
AB'DE YAPTIRIM KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 351 kişinin yaptırım listesinde olduğunu ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in listede olmadığını aktardı.
Rusya’ya yönelik yaptırımların detaylarını açıklayan Borrell, “Öncelikle 351 Duma üyesi yaptırım listesinde olacak. 27 kişi ve kurum da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ihlali nedeniyle listede olacak.
Bu gelişmelerde rol alan politik sorumlular, mali destek sağlayanlar ve yararlananlar, askeri konuda işgal ve istikrarsızlaştırmaya dahil olanlar, propaganda ve manipülasyon yapanlar. Rus yetkilileri, destekleyen bankaları da dahil edeceğiz. Ayrıca Avrupa finansmanına erişebilen firmaların erişim haklarının kısıtlanması öngörülüyor’’ dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Ukrayna krizi nedeniyle Rus Rosatom şirketi tarafından yapılması planlanan nükleer santral reaktörüyle ilgili olarak ülkesinin güvenlik risklerini yeniden değerlendireceğini açıkladı.
PUTİN'DEN KRİTİK TEZKERE HAMLESİ
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolay Pankov, Putin'in Federasyon Konseyi'nin üst meclisine Rus ordusunun Ukrayna'daki ayrılıkçıların desteklenmesi amacıyla Rusya dışında kullanılmasının onaylanması için çağrıda bulunduğunu açıkladı. Pankov açıklamasında "Görüşmeler kesintiye uğradı. Ukrayna yönetimi şiddet ve kan dökme yolunu seçti" ifadesini kullandı.
"İŞGAL" DEDİLER
Beyaz Saray, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin "işgal" ifadesini kullanmaya başladı. ABD, bu terimi kullanmaktan imtina ediyordu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, "Bunun, evet, bir işgalin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en son işgali" dedi. Finer sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgal işgaldir ve yaşanan da budur."
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 Dışişleri Bakanlarının Rusya'ya karşı "güçlü ve koordineli bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
PUTİN: GEREKİRSE ASKERİMİZİ DONBAS'TA KULLANDIRIZ
Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Üstümüze aldığımız sorumlulukları gerçekleştireceğiz. Süreçler, yine bazı açılardan benzerlikler taşımakta. İki bölgedeki halkların iradesi tanınmalı. Birçok defa bu konular üzerine düşünüldü.
Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi konusu etrafında görüşülen konular bunlar. Bütün yetkililer, NATO'nun genişlenmesi ile ilgili konuları ele almalı ve daha fazla gerçekçi tutum takınmalı. Ortaklarımız Ukrayna'nın daha fazla silahlanmasına yol açarsa başka bir süreç söz konusu.
Ukrayna'nın NATOya girmesi Rusya'ya tehdit. Mınsk sürecini Ukrayna öldürdü. Ukrayna, Sovyet döneminden bu yana bazı Nükleer ile ilgili olarak bazı güç imkanlarına sahipti. Bununla ilgili okulları vardı. Birçok Sovyet imkanı söz konusu orada. Gerek duyulursa askerimizi Donbas'ta kullanırız.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass’a girdiğini açıkladı.
Moskova'nın Donetsk -Luhansk kararını kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırısını da kınıyoruz. Moskova şimdi Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik gizli girişimlerden açık askeri faaliyete geçti. Bu Rusya tarafından ciddi gerilimi tırmandırma ve uluslararası hukukun açık bir ihlali. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor. Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarına zarar veriyor ve Avrupa güvenliği için ciddi sonuçları var" şeklinde konuştu.
"BU SADECE RUSYA'NIN YARATTIĞI BİR KRİZ"
Bunun sadece Rusya'nın yarattığı bir kriz olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın tekrarlanan provokasyonlarına yanıt vermeme konusundaki itidalinden dolayı da Ukrayna'yı takdir ettiklerini belirtti. Ukrayna halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını söyleyen Stoltenberg, "Müttefikler, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek vermek için birleştiler.
Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz ve müttefikler, sürekli mali desteğin yanı sıra Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak ekipman sağlıyor. Belarus da dahil olmak üzere Rusya aylardır 150 binden fazla asker, savaş uçağı ve saldırı helikopterleri ile Ukrayna ve çevresinde büyük bir askeri güç yığıyor
Pek çok birim şimdi savaş düzenlerinde konuşlandırıldı. Kamplarının dışında, sahadalar ve saldırmaya hazırlar. NATO, tüm müttefikleri koruma ve savunma kararlılığında kararlı ve birlik içindedir. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederese bedeli ağır olacak. " dedi.
Son haftalarda müttefiklerin, ittifakın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdiğini ve daha fazlasının da beklemeye alındığını belirten Stoltenberg, "Yüksek alarmda 100'den fazla jetimiz var. Kuzey'den Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla müttefik gemisi var. İttifakı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.
NATO müttefikleri ve uluslararası toplumun geri kalanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunması halinde bunun yüksek bir maliyeti olacağı konusunda uyardı" dedi.
KABUL EDİLEMEZ
Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.