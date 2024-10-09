Prof. Dr. Naci Görür'den olası Marmara depremi ile ilgili yeni açıklama: Muhakkak burayı bir deprem dolduracak
Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi’ne ilişkin, “Bilimsel araştırmalar, Marmara'da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığının bugün revize rakamı yüzde 47 olarak öngörüyor. Yüzde 47 şaka değil. Yazı-turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız” dedi.
Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
• 09 Ekim 2024 - 14:34 • Son Güncelleme:
Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
• 09 Ekim 2024 - 14:34 • Son Güncelleme: