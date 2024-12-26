Prefabrik evlendirme dairesinde 140 çift dünya evine girdi

“2024 yılı başından bu yana bin 140 civarında nikah gerçekleştirdik”

Bu yıl bin 140 çiftin dünyaevine girdiğini ifade eden Nikah Memuru Niyazi Yalçın, Antakya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini belirterek, “Evlenecek çiftlerin aynı şekilde işlemlerini alarak, nikah işlemlerini yaptık. Son hızla devam ederek herhangi bir sıkıntı yaşamadan 2024 yılını kapatmak üzereyiz. 2024 yılı yoğunluk yaşandı ama zor geçmedi. Nikahlarda yoğunluk vardı ve iyi geçti. 2024 yılı başından bu yana toplam bin 140 civarında nikah gerçekleştirdik. Bu yıl yapılan evlilik inşasına biz de vesile olarak çiftlerimizin tamamını mutlu bir şekilde nikahlarını kıyıp yolladık. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yuva kurmalarını, ömür boyu nefesin bittiği yere kadar huzurlu olmalarını talep ediyorum. İnşallah çok mutlu olurlar. Vatana, millete hayırlı olurlar inşallah” dedi.