Polonya'dan Rusya'yı çıldırtacak hamle! Ukrayna'nın komşusunda peş peşe patlamalar...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya’nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi. Gün içinde yaptığı diplomatik görüşmelere değinen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Mariupol’deki son durum, sivillerin ve yaralıların tahliyesi, etkisizleştirilen Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç” dedi.