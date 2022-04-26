Polonya'dan Rusya'yı çıldırtacak hamle! Ukrayna'nın komşusunda peş peşe patlamalar...
24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı. ABD 3 yıl sonra Ukrayna'ya büyükelçi atayacak. Ukrayna, Transdinyester’deki patlamaları Rusya’nın "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Tankların teslimatını tamamladık” dedi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ülkenin doğusundaki Donbass ve Mariupol kentlerinde devam ediyor. İşte savaş bölgesindeki son dakika gelişmeleri...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya’nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi. Gün içinde yaptığı diplomatik görüşmelere değinen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Mariupol’deki son durum, sivillerin ve yaralıların tahliyesi, etkisizleştirilen Ukrayna ordusunun acilen yenilenmesi durumlarını konuştuk. Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç” dedi.
Zelenskiy, Rusya’nın barış istememesi durumunda birçok insanın ve ülke sisteminin artan gıda fiyatları ile karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesine de değinen Zelenskiy, kendilerine verdiği destek nedeniyle ABD ve Başkan Joe Biden’a minnettar olduklarını ifade etti.
Zelenskiy’den Macron’a tebrik
Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Zelenskiy, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emanuel Macron’u tebrik ederek, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Akşam cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ukrayna onun desteğini her zaman takdir edecek, Fransa'nın yardımı için her zaman minnettar olacaktır. Fransa ve Macron ile birlikte özgürlüğümüzü ve birleşik Avrupa’yı korumak için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum” dedi.
Beyaz Saray, 3 yıldır boş kalan ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevine Bridget Brink'in aday gösterildiğini duyururken, Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nin yakında açılacağını belirtti.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli diplomat Bridget Brink'in ABD'nin yeni Ukrayna büyükelçisi olarak atanması için aday gösterdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu anda ABD'nin Slovakya Büyükelçisi olan Brink'in 25 yıllık kariyeri boyunca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Ofisi'nde kıdemli danışman olarak görev yaptığı, Doğu Avrupa ve Kafkasya konularından sorumlu olduğu belirtildi. Rusça, Slovakça, Sırpça, Gürcüce ve Fransızca dillerini bildiği belirtilen Blink'in büyükelçilik görevinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ukrayna’nın eski Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i Mayıs 2019'da ülkeye geri çağırmasından bu yana Ukrayna'da 3 yıldır ABD Büyükelçisi bulunmuyordu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle kapatılmıştı.
ABD, Kiev Büyükelçiliği'ni yakında yeniden açacak
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD'nin artan varlığı Ukrayna'ya desteğimizi gösterirken, ABD'nin diplomatlarımızı mümkün olan en kısa sürede Kiev'deki büyükelçiliğimize gönderme taahhüdünün bir parçasıdır. Bu eylem, ABD vatandaşlarına gelişmiş destek sağlarken, bakanlığın insani yardım çabalarını kolaylaştırma ve Ukrayna hükümetine yardım ulaştırmaya yönelik çabaları güçlendirecektir" denildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moldova’dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester’in sözde başkenti Tiraspol’deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi.
Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova’dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester’in sözde başkenti Tiraspol’deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamalar hakkında Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Transdinyester’de meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirerek, saldırıdan 3 gün önce ayrılıkçı bölge liderlerinin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda "zaten buna hazırlandıklarını, güvenli ve konforlu bir sığınak kurduklarını” ifade etti. Bakanlık, saldırının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından panik ve Ukrayna karşıtı duygular aşılamak için düzenlenen bir dizi kışkırtıcı önlemden biri olduğunu öne sürdü.
Polonya Ukrayna’ya tank teslimatı yaptığını açıkladı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" dedi.
Morawiecki ayrıca, Polonya'nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya’nın Ukrayna'ya uçak göndermeyi hala düşünülüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok” dedi.
Ukrayna’ya MiG-29 teslimi reddedilmişti
Geçtiğimiz mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya’nın teklifini reddetmişti.
Çekya da tank gönderme kararı almıştı
Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı almıştı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Rus basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın insani koridor çabalarını baltaladığını savunan Polyanskiy, “Ukrayna insani koridorlar açma çabalarımızı baltalıyor, bu nedenle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu ancak Ukrayna güçlerinin yine bir araya gelip Bucha örneğinde olduğu gibi daha fazla provokasyon gerçekleştirmesine fırsat oluşturur. Bu ateşkes için şu anda herhangi bir gerekçe görmüyorum” dedi.
Ukrayna’nın Rusya aleyhinde asılsız suçlamalarla provokasyon hazırlığında bulunduğunu fakat kendilerinin buna karşın BM’yi bilgilendirdiklerini ifade eden Polyanskiy, “Durum çok endişe verici. Savunma Bakanlığımız, Kiev rejiminin ABD'nin desteğiyle Rus Silahlı Kuvvetlerini kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için kademeli olarak provokasyonlar hazırladığına dair verileri toplamaya devam ediyor. Rusya, Kiev tarafından hazırlanması amaçlanan provokasyonlara dair raporları BM’nin dolaşımına soktu” dedi.
“Batı medyası, Rusya'nın Bucha vakasında dahli bulunmadığını itiraf etmeye başladı”
Batı medyasında çıkan haberlere göre Rus ordusunun Bucha kentinde sivil ölümlerden sorumlu olamayacağını savunan Polanskiy, “Batılı medya kuruluşlarında kısa süre önce yer verilen bazı haberler, Rus ordusunun Bucha vakasına katılmış olamayacağını kanıtlıyor. Özellikle hafta sonu Guardian'da yer alan yazıya dikkat çekmek isterim. Yazıda sivillerin tüfekle değil, topçu atışları sonucunda olduğunu teyit ediyor. Yazıda insanların misket bombası ve metal parçacıklarla donatılmış top mermileriyle öldürüldüğüne dair bilgi de yer alıyor. Bu durum Bucha’daki iki iddiayı çürütüyor. Birincisi insanların vurulduğu iddiası, ikincisi bunu Rus ordusunun yaptığını. Rus ordusunun Bucha’da bulunduğunu anlamak için askeri uzman olmaya gerek yok. Rus ordusu bulunduğu şehri bombalamaz” ifadelerini kullandı.