Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı! Engin ve Dilan Polat'a büyük şok
Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu, önemli açıklamalarda bulundu. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın en yakınındaki kilit isimlerden biri olan şirketlerin mali müşaviri de itirafçı oldu. Savcıya, Polatların kara para döngüsünü bir bir anlattı. O itiraflarda Polatların daha gözaltına alınmadan gizli MASAK raporuna ulaştığı, hatta ekip olarak o raporu inceledikleri ortaya çıktı. Öte yandan Polat soruşturmasında dikkat çeken bir kişi daha tutuklandı. Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı. İşte Dilan - Engin Polat soruşturmasında son dakika gellişmeleri...
• 23 Kasım 2023 - 16:34 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2023 - 16:34 • Son Güncelleme: