Plajlardaki zararlı mikroorganizma tehdidine dikkat! Ayağına batan deniz kabuğundan bakteri bulaştı

'AYAĞINA BATAN DENİZ KABUĞUNDAN, VİBRİO BAKTERİSİ BULAŞTI'

Geçtiğimiz günlerde Güney Carolinalı’da yaşayan ABD'li Brent Norman bu sorunu yaşayanlardan biri.



Norman, ABC News4'e yaptığı açıklamada “Tüm hayatımı deniz kenarında kumsalda geçirdim. Muhtemelen 10 binden fazla kez plaj kumundaki kabuklara basmışımdır. Sağlık açısından her gün 15 ila 20 bin adım atmaya çalışıyorum. Yürüyüş yaptığım bölgede gelgitler oldukça yüksek olduğundan çok fazla deniz kabuğu olur. Yine birkaç deniz kabuğunu bastım. Fakat bu sefer işler pek yolunda gitmedi” dedi.



Norman, şöyle devam etti:



“Bir-iki saat sonra ayağımda ciddi bir ağrı hissetmeye başladım. Bir gün sonra ise ayağım şişmeye başladı. Hastaneye gittiğimde doktorum ayağıma ‘vibrio’ bakterisinin bulaştığını ve deniz kabuğuna basmamdan dolayı olduğunu söyledi. Enfeksiyon olan bölge oyuldu, içindeki kalıntıları temizlendi. Sonra da antibiyotik tedavisine başlandı. Doktorum vibrionun 12 türü olduğunu ve bunlardan birinin et yiyen ölümcül de olan bir bakteri olduğunu söyledi."



ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) göre, vibrio bakterisi sıcaklığın arttığı Mayıs-Eylül ayları arasında daha yaygın hale geliyor. Fakat uzmanlara göre plaj kumu ve denizlerde gizlenen tek tehlikeli bakterinin vibrio olmadığının da altını çiziyor.