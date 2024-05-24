Plajlardaki zararlı mikroorganizma tehdidine dikkat! Ayağına batan deniz kabuğundan bakteri bulaştı
Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu açıldı. Ancak deniz tatili planı yaparken bazı sağlık risklerini göz ardı etmemek gerekiyor. ABD’de Güney Carolina’da yaşanan ve bir kişinin deniz kabuğuna basarak ‘vibrio’ bakterisiyle enfekte olduğu olay, bu risklerin ne kadar ciddi olabileceğini bir kez daha gösterdi. Peki deniz ve plajlarda hangi zararlı bakteriler yaşıyor? Bu bakterilerden korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?
• 24 Mayıs 2024 - 08:36 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2024 - 08:36 • Son Güncelleme: