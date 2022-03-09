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MagazinPınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım
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• 09 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:

Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, L'officiel Türkiye dergisine kapak oldu. Deniz, kısa süre önce meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ayrılmıştı. Güzel oyuncu ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Kötü biten ilişkisi olmadığını söyleyen Deniz samimi itiraflarda da bulundu.

• 09 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım
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Kanal D'de pazar akşamları yeni bölümleri ile damga vuran Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, L'officiel Türkiye dergisine kapak oldu.

2Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

Bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisi sona eren Deniz, aşkla ilgili konuştu.

3KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.

4ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan ünlü oyuncu, Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıklamıştı.

Pınar Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." ifadelerini kullanmıştı.

5KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM

"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıkladı:İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm

6ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM

"ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine ekledi.

"L’officiel" dergisinin yeni sayısına kapak olan oyuncu, "Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullandı.

7İşte Pınar Denizin açıklamaları...

İşte Pınar Deniz'in açıklamaları...

“Hissettiklerimi yaşamaktan korkmuyorum. Ağlamam gerekiyorsa ağlıyorum.”

8Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

“Sınırsız düşünüyorum. Kendime sınır koymuyorum. Daha bireyci bir düşünce yapısına sahibim. Önceliği kendime veriyorum.”

9Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

“Hayatım boyunca kabuklardan sıyrılmaya çalıştım. Buhranlara girdim. İçsel isyan, devrimi getiriyor işte.”

10Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

“Çocukken çok hayal kurardım. Kurmakla kalmaz onları yaşardım. Bir çeşit simülasyon.”

11İSTERSEM ÇIPLAK DOLAŞIRIM

'İSTERSEM ÇIPLAK DOLAŞIRIM'

“Annem tesettürlü. Saygı duyuyorum ama ben istersem çıplak dolaşırım. Bu kimi neden ilgilendirsin? İlgilendirmemeli.”

12ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM

"ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM"

Deniz, ayrıca, "Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum." diye de konuştu.

13Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

“Kadını ezen projeleri reddediyorum. Şiddet içeren işlerde yer almak istemiyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Bu disiplini oturttum.”

14Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

“Dizide oyunculuk sergilemek tiyatro sahnesinden daha zor! Zaten bu ayrıma sinir oluyorum.”

15Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

“Ceylin’in ters köşeleri var. Hiç benzemiyoruz. O çok keskin. Terapisti olsam ‘Tatlım kendinle ilgili sorunların var. Önce bunları çöz’ derdim.”

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