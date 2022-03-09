Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım
Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, L'officiel Türkiye dergisine kapak oldu. Deniz, kısa süre önce meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ayrılmıştı. Güzel oyuncu ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Kötü biten ilişkisi olmadığını söyleyen Deniz samimi itiraflarda da bulundu.
Kanal D'de pazar akşamları yeni bölümleri ile damga vuran Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, L'officiel Türkiye dergisine kapak oldu.
"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"
Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.
ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan ünlü oyuncu, Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıklamıştı.
Pınar Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." ifadelerini kullanmıştı.
"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"
Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıkladı:İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm
"ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"
Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine ekledi.
"L’officiel" dergisinin yeni sayısına kapak olan oyuncu, "Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullandı.