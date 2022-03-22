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MagazinPınar Altuğ'dan iddialı poz! Havluyla kapadı...
HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Havluyla kapadı...
• 22 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:

Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Havluyla kapadı...

14 yıldır Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir güzellik merkezinden paylaşım yaptı. Altuğ, cilt bakımı yaptırdığı anları kayıt altına alırken üstünü havluyla kapatması gözlerden kaçmadı.

• 22 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1Pınar Altuğdan iddialı poz Havluyla kapadı...
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, bir güzellik merkezinden paylaşımda bulundu. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Altuğ pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken iddialı pozuyla çok konuşuldu.

2Pınar Altuğdan iddialı poz Havluyla kapadı...

Cilt bakımı yaptırırken üzerini bir havluyla örten Altuğ o anları paylaşmaktan çekinmedi. Gittiği yerin reklamını yapan oyuncunun o doğal halleri kimi hayranlarının hoşuna giderken kimi hayranları tarafından ise gereksiz bulundu.

3Pınar Altuğdan iddialı poz Havluyla kapadı...

Altuğ, cilt bakımı yaptırdığı anları kayıt altına alırken üstünü havluyla kapatması gözlerden kaçmadı.

4SEKSİ OLMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUM

"SEKSİ OLMAK İÇİN ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Verdiği bir röportajında "Hep güzel ve alımlı mıydın?" sorusunu Altuğ şöyle cevaplamıştı: "Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"

5Pınar Altuğdan iddialı poz Havluyla kapadı...

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Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Havluyla kapadı...

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