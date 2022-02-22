Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı!

Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.