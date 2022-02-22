• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:
Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı!
47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak amuda kalkarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Altuğ, düzgün fiziği ve esnek hareketleriyle övgüleri topladı.
• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:
1
Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.
3