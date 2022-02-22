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MagazinPınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı!
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• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:

Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı!

47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak amuda kalkarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Altuğ, düzgün fiziği ve esnek hareketleriyle övgüleri topladı.

• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:
1Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı
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Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

2Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı

Paylaşımlarına ara vermeyen 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak hayranlarının karşısına spor yaparken çıktı. Amuda kalkmaya çalıştığı anları Instagram hesabından paylaşan Altuğ, paylaşmına "Olacak, olacak az kaldı" notunu düştü.

3Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı

Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

4Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı

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Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı!

Pınar Altuğ taytını çekti amuda kalktı!

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