Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

C-SUV model araç arayanlar için markanın sağladığı indirim dikkat çekiyor. Açıklamada 300 bin TL'ye kadar indirimle donatıldı. 3008 tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi. Sıfır faizli kredi imkanıyla birlikte de bütçesini sınırlı tutan tüketici için kolaylık sağlanmış oldu. Peugeot 3008 baz donanım seviyesindeki özelliklerle de ilgi topluyor. Standart olarak araçta 8 ileri tam otomatik şanzıman ve 130 beygir güç üreten 1.2 litrelik benzinli motor mevcut. Bu da performans ve yakıt tüketimi konusunda beklentiyi karşılıyor. Şehir içi ve şehirler arası kullanımda da ideal bir denge sunuyor. Motor, düşük yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. Peugeot 3008 dış tasarımında ve iç mekanında da detaylar barındırıyor. Geniş iç hacmi, konforlu yapı ve multimedya sistemleriyle de donatılan araç hem sürücü hem yolcular için sürüş deneyimini üst seviyeye çıkartıyor. Peugeot 3008 sunduğu güvenlik özellikleriyle de kullanıcılara avantaj sunuyor. Bu kampanya Peugeot 3008'i geniş kitlelere ulaştırma konusunda da öne çıkıyor. Markanın pazardaki rekabet gücünü artırması beklenen bu indirim otomobil tutkunları için de ilgi çekici. Bu süreçte Peugeot 3008 satışlarında artış bekleniyor. Gelin şimdi Peugeot 3008 Temmuz 2024 fiyat listesine birlikte bakalım. ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8Fiyatı: 1.920.000 TL ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8Fiyatı: 1.976.500 TL ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8Fiyatı: 2.055.500 TL GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6Fiyatı: 2.305.000 TL