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Gündem Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur
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Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Otomobil markası Peugeot, C-SUV modeli Peugeot 3008 için muazzam bir indirim kampanyası başlattı. İşte Peugeot 3008 Temmuz fiyat listesi...

• 03 Temmuz 2024 - 15:07 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2024 - 15:07 • Son Güncelleme:
1 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

C-SUV model araç arayanlar için markanın sağladığı indirim dikkat çekiyor. Açıklamada 300 bin TL'ye kadar indirimle donatıldı. 3008 tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi.

2 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Sıfır faizli kredi imkanıyla birlikte de bütçesini sınırlı tutan tüketici için kolaylık sağlanmış oldu.

3 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Peugeot 3008 baz donanım seviyesindeki özelliklerle de ilgi topluyor. Standart olarak araçta 8 ileri tam otomatik şanzıman ve 130 beygir güç üreten 1.2 litrelik benzinli motor mevcut. Bu da performans ve yakıt tüketimi konusunda beklentiyi karşılıyor.

4 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Şehir içi ve şehirler arası kullanımda da ideal bir denge sunuyor. Motor, düşük yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor.

5 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Peugeot 3008 dış tasarımında ve iç mekanında da detaylar barındırıyor. Geniş iç hacmi, konforlu yapı ve multimedya sistemleriyle de donatılan araç hem sürücü hem yolcular için sürüş deneyimini üst seviyeye çıkartıyor.

6 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Peugeot 3008 sunduğu güvenlik özellikleriyle de kullanıcılara avantaj sunuyor.

7 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Bu kampanya Peugeot 3008'i geniş kitlelere ulaştırma konusunda da öne çıkıyor.

8 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Markanın pazardaki rekabet gücünü artırması beklenen bu indirim otomobil tutkunları için de ilgi çekici.

9 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur

Bu süreçte Peugeot 3008 satışlarında artış bekleniyor. Gelin şimdi Peugeot 3008 Temmuz 2024 fiyat listesine birlikte bakalım.

10 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur



ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8

Fiyatı: 1.920.000 TL

11 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur



ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.976.500 TL

12 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur



ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 2.055.500 TL

13 Peugeot 3008 fiyatında muazzam indirim var; Bu liste bildiklerinizi unutturur



GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6

Fiyatı: 2.305.000 TL