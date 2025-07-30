Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

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Bu sezon ise zengin bitki örtüsü ve elverişli hava şartlarında verimin artması bekleniyor. Her yıl Temmuz ayından itibaren Engizek'e çıkan arıcılar, yaylada kestane, geven, kekik ve yabani çiçeklerle dolu meralarda bal üretimi yapıyor.