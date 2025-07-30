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Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

30.07.2025 - 10:54Güncellenme Tarihi:

Türkiye'de en iyi bal konusunda Pervari mi yoksa Anzer mi tartışması çok olur. Ancak Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zengin florası ve temiz havasıyla bilinen Engizek Yaylası'nda arıcılar, yüksek rakımda bal mesaisine başladı. Üreticiler, bu yıl çiçek bolluğunun bal verimine olumlu yansıdığını belirtti.

1Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarındaki Engizek Yaylası'nda arıcılar, her yıl olduğu gibi bu yılda üretimlerini sürdürüyor.

2Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

Arıcılar bin 800 rakımı aşan bölgede yaz sezonunun bal mesaisine başladı. 2 bin 500 civarında arıcının üretim yaptığı kent genelinde geçen yıl 22 bin ton bal elde edilmişti.

3Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

Bu sezon ise zengin bitki örtüsü ve elverişli hava şartlarında verimin artması bekleniyor. Her yıl Temmuz ayından itibaren Engizek'e çıkan arıcılar, yaylada kestane, geven, kekik ve yabani çiçeklerle dolu meralarda bal üretimi yapıyor.

4Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

Yayla balının kokusu, aroması ve yoğunluğu ile tercih edildiğini dile getiren üreticiler, bu sezonun umut verici başladığını söyledi.

5Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

Yıllardır Engizek Yaylası'nda üretim yapan Niyazi Saygıner, "Engizek Yaylası Çohum mevkii derler buraya bal ürettiğimiz bölgedir burası. 8. aydan itibaren ballarımızı sağıp müşterilerimize sunacağız. Balı arıcı arkadaşlardan alsınlar. Önümüzdeki yıldan itibaren barkotlu sisteme geçeceğiz. İl genelinde yaklaşık 2 bin 500 arıcı var. "

6Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

"Önceki yıl kovan sayımız 130 bindi. Bal üretimi de 22 bin ton civarındaydı. Artık gençlerde bu işlere girsin istiyoruz. Haziran ayına kadar arı çoğalır. Bu aylardan itibaren binlerce çeşit endemik bitkiden faydalanıp üretim yapılır" diye konuştu.

7Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi

Arıcı İbrahim Solak da, "10 yıldır arıcıyım. Bu dağlarda bal üretiyoruz. Doğal ve güzel kaliteli bal üretiyoruz" diye konuştu.

8Pervari mi Anzer mi derken en iyi bal Maraş'tan çıktı! 22 bin ton üretildi