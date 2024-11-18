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Pendik'te 54 yaşındaki adam sevgilisini öldürdü sonra da intihar etti!

Pendik'te aynı fabrikada çalıştıkları ve sevgili oldukları iddia edilen Binalı K. ile Güllü Ö. park halindeki okul servisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Binali K. yanında bulunan silahla önce Güllü Ö.'yü vurarak öldürdü ardından kendini öldürmek istedi. Başından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Binali K.'da kurtarılamadı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
• 18 Kasım 2024 - 17:18 • Son Güncelleme:
Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
• 18 Kasım 2024 - 17:18 • Son Güncelleme:
1Pendikte 54 yaşındaki adam sevgilisini öldürdü sonra da intihar etti
2Pendikte 54 yaşındaki adam sevgilisini öldürdü sonra da intihar etti