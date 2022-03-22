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MagazinPelin Karahan imajını değiştirdi! Son hali inanılmaz...
HaberlerMagazin Haberleri Pelin Karahan imajını değiştirdi! Son hali inanılmaz...
• 22 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:

Pelin Karahan imajını değiştirdi! Son hali inanılmaz...

2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuğu olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti. Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu şimdi ise imaj yeniledi.

• 22 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
1Pelin Karahan imajını değiştirdi Son hali inanılmaz...
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2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti. Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirten Karahan, "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum" demişti.

2Pelin Karahan imajını değiştirdi Son hali inanılmaz...

Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu şimdi ise imaj yeniledi. Saç rengini değiştirip perçem kestiren Karahan, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

3Pelin Karahan imajını değiştirdi Son hali inanılmaz...

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

4Pelin Karahan imajını değiştirdi Son hali inanılmaz...

Karahan'ın yeni imajına ilk yorum ise eşi Bedri Güntay'dan geldi. Güntay, emoji ile yaptığı yorumla eşinin yeni halini beğendiğini dile getirdi.

5Pelin Karahan imajını değiştirdi Son hali inanılmaz...

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Pelin Karahan imajını değiştirdi! Son hali inanılmaz...

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