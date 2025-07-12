Pars artık yok! İzmir'den üzen haber geldi, belediye ölüm nedenini açıkladı

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Onun için uygun beslenme düzeni oluşturuldu, davranışsal gelişimi izlendi. Bariyer arkası tanıştırmalarla diğer aslanlarla bağ kurması sağlandı. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) yetkililerinin önerileri doğrultusunda süreç dikkatle yürütüldü. Her canlı doğal ortamında, kendi türüyle ve kendi koşulları içinde yaşama hakkına sahiptir. Pars, adaptasyon sürecinde sürüdeki başka bir aslanın ani saldırısı ile ağır bir kafa travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" ifadelerine yer verildi.