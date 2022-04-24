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    EkonomiParaya para demiyor! Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Paraya para demiyor! Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor
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    Paraya para demiyor! Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor.

    İHA
    • 24 Nisan 2022 - 12:00 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 24 Nisan 2022 - 12:00 • Son Güncelleme:
    1Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor.

    2Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmiyor.

    3Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Ramazan ayında büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.

    4Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.

    5Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Firmanın 3 kuşak işletmecisi Güven Baba, "Ramazan helvası ramazan ayında yapılan bir tatlıdır. Sadece ramazan ayında yapmaktayız. Bu tatlıyı 1960 yılında ilk dedem Ali Baba, yapmış satmaya başlamış, tatlı çok beğenilince o yıldan itibaren yapmaya devam ediyoruz.

    6Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Babam devam etti şimdi 3'üncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Bu tatlıyı eski insanlar daha iyi biliyor. Son bir kaç yıldır taleplerde büyük artış var ününü duyup şehir dışından gelenler var tatlının kilosunu 90 liradan satıyoruz.

    7Paraya para demiyor Günlük kazancı 27 bin lira, formülü sır gibi saklıyor

    Tatlımız un, su ve yağ ile oluyor. Üzerine hazırlandıktan sonra şerbeti döküyoruz. Günde 300 kilo tatlıdan satıyoruz" dedi.

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