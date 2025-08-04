GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPapa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu
HaberlerGündem Haberleri Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

04.08.2025 - 10:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

İznik’te Roma dönemine ait mozaik ve mezarlar gün yüzüne çıkarıldı. Yeni Papa’nın da ziyaret edeceği açıklanan tarihi kent, arkeolojik keşiflerle yeniden dünya gündeminde.

1Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

Yeni Papa’nın ziyaret edeceği duyurulan, 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi İznik’te yürütülen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait yeni mezarlar ve dikkat çekici mozaikler gün yüzüne çıkarıldı.

2Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

İznik Müze Müdürlüğü’nün Hisardere Nekropol Alanı'nda sürdürdüğü kazı çalışmaları sırasında, bazilikaya ait mozaikli bölümle birlikte 3 yeni mezar alanı daha ortaya çıkarıldı. Mozaiklerin üzerinde yer alan yılan ve insan figürleri dikkat çekerken, bulunan mezarlardan birinin Roma dönemine ait soylu bir aileye ait olduğu değerlendiriliyor.

3Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

Arkeologlar, bu alanda yapılan keşfin sıradan bir yerleşim yerine değil, önemli bir Roma generaline ait olduğu düşünülen bir saraya ait olabileceğini belirtiyor.

4Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

Mozaiklerin bulunduğu bölge, 2014 yılında altyapı çalışmaları sırasında tespit edilmiş ve ardından kamulaştırma kararı alınarak koruma altına alınmıştı.

5Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

Yeni Papa’nın ziyareti öncesinde yaşanan bu arkeolojik gelişmeler, İznik’i bir kez daha dünya kamuoyunun odak noktası haline getirdi. Hem Hristiyanlık hem de dünya tarihi açısından büyük öneme sahip olan İznik, geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.