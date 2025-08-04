Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu
04.08.2025 - 10:03Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
İznik’te Roma dönemine ait mozaik ve mezarlar gün yüzüne çıkarıldı. Yeni Papa’nın da ziyaret edeceği açıklanan tarihi kent, arkeolojik keşiflerle yeniden dünya gündeminde.
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İznik Müze Müdürlüğü’nün Hisardere Nekropol Alanı'nda sürdürdüğü kazı çalışmaları sırasında, bazilikaya ait mozaikli bölümle birlikte 3 yeni mezar alanı daha ortaya çıkarıldı. Mozaiklerin üzerinde yer alan yılan ve insan figürleri dikkat çekerken, bulunan mezarlardan birinin Roma dönemine ait soylu bir aileye ait olduğu değerlendiriliyor.
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Arkeologlar, bu alanda yapılan keşfin sıradan bir yerleşim yerine değil, önemli bir Roma generaline ait olduğu düşünülen bir saraya ait olabileceğini belirtiyor.
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Mozaiklerin bulunduğu bölge, 2014 yılında altyapı çalışmaları sırasında tespit edilmiş ve ardından kamulaştırma kararı alınarak koruma altına alınmıştı.