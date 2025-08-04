Papa'nın ziyaret edeceği İznik’te büyük keşif! 'Generalin sarayı' bulundu

5

Yeni Papa’nın ziyareti öncesinde yaşanan bu arkeolojik gelişmeler, İznik’i bir kez daha dünya kamuoyunun odak noktası haline getirdi. Hem Hristiyanlık hem de dünya tarihi açısından büyük öneme sahip olan İznik, geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.