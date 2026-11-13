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GündemPalamut fiyatı 100 TL’ye düştü! Kasa kasa 1 saat dolmadan tükendi
HaberlerGündem Haberleri Palamut fiyatı 100 TL’ye düştü! Kasa kasa 1 saat dolmadan tükendi

Palamut fiyatı 100 TL’ye düştü! Kasa kasa 1 saat dolmadan tükendi

13.11.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde palamut balığının fiyatı 150 TL’den 100 TL’ye düşünce vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti. Satışa sunulan 40 kasa palamut, 1 saat dolmadan tükendi.

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1Palamut fiyatı 100 TL’ye düştü! Kasa kasa 1 saat dolmadan tükendi

Hisarcık’ta palamut balığının fiyatının 100 TL’ye düşmesi vatandaşların yoğun ilgisini beraberinde getirdi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar balık tezgâhına yönelirken, satışa sunulan 40 kasa palamut kısa sürede tükendi.

2Palamut fiyatı 100 TL’ye düştü! Kasa kasa 1 saat dolmadan tükendi

Balık satıcısı Hüseyin Coşar, Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirterek, balıkların İstanbul Boğazı’na yönelmesiyle arzın arttığını ifade etti.Coşar, "Daha önce 150 TL’den sattığımız palamut balığını tezgâhımızda 100 TL’den satışa sunduk. 40 kasa balık 1 saate varmadan tükendi" dedi.

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