Palamudun tanesi 50 TL: Kars'ta vatandaşlar balık tezgâhlarını boşalttı

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Balık fiyatlarının vatandaşların alışveriş tercihlerinde önemli rol oynadığı Kars’ta, tanesi 50 liradan satılan palamut yoğun talep gördü. Uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar, tezgâhlardaki ürünlere ilgi gösterirken, palamudun kısa sürede tükenmesi de talebin yoğunluğunu ortaya koydu.Balıkçılarda yaşanan hareketlilik, uygun fiyatlı ürünlerin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini bir kez daha gösterdi. Palamut almak için balıkçıların yolunu tutan vatandaşlar, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü.Kars’ta tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, hem fiyatı hem de gördüğü yoğun ilgiyle günün dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.