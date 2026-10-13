Palamudun tanesi 50 TL: Kars'ta vatandaşlar balık tezgâhlarını boşalttı
Kars’ta balıkçılarda tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatıyla dikkat çeken palamudu almak isteyen vatandaşlar balıkçıların yolunu tutarken, kasalar ve poşetlerle alışveriş yapan vatandaşlar tezgahlardaki balıkları kısa sürede tüketti.
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Kars’ta balık tezgahlarında satışa sunulan palamut, fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti. Tanesi 50 liradan satılan palamudu gören vatandaşlar, uygun fiyatlı balık alışverişi yapmak için balıkçılara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı tezgahlarda vatandaşlar, bütçelerine uygun fiyatla balık alabilmek için alışveriş yaptı.
Özellikle ekonomik fiyatıyla öne çıkan palamut, kısa sürede en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar kasalarla, bazıları ise poşetlerle palamut satın alarak evlerinin yolunu tuttu. Tezgahlarda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, satışa sunulan palamutlar da kısa sürede tükendi.
Balık fiyatlarının vatandaşların alışveriş tercihlerinde önemli rol oynadığı Kars’ta, tanesi 50 liradan satılan palamut yoğun talep gördü. Uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar, tezgâhlardaki ürünlere ilgi gösterirken, palamudun kısa sürede tükenmesi de talebin yoğunluğunu ortaya koydu.Balıkçılarda yaşanan hareketlilik, uygun fiyatlı ürünlerin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini bir kez daha gösterdi. Palamut almak için balıkçıların yolunu tutan vatandaşlar, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü.Kars’ta tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, hem fiyatı hem de gördüğü yoğun ilgiyle günün dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.