• 23 Şubat 2022 - 14:30 • Son Güncelleme:
Özge Ulusoy'dan samimi itiraflar! 'Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir'
Yaptığı estetikler ile gündem olan Özge Ulusoy, YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Görünüşünden, ilişkisine birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan ünlü manken, kulaklarının kepçe olduğunu itiraf etti.
• 23 Şubat 2022 - 14:30 • Son Güncelleme:
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Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan ünlü model, çocukken kulaklarının kepçe olduğunu itiraf etti.
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ESTETİKTEN KORKMUYOR
Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir açılışa katılan Ulusoy, muhabirlerle sohbet etmişti. Estetik yaptırdığı haberleri ile sürekli gündem olan Ulusoy, "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna; “Yok hayır niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olan şeyi yapsın" yanıtını vermişti.
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