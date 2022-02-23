Özge Ulusoy'dan samimi itiraflar! 'Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir'

Ünlü isim, sözlerine; "Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafındaki toplum da mutlu olur. O yüzden de herkes mutsuz olduğu konuda her şeyi yaptırsın" diye devam etmişti.