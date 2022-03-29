• 29 Mart 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!
Özge Ulusoy sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Manken Ulusoy, Faruk Çolakoğlu sorusuna yanıt verirken Hacı Sabancı'ya göndermede bulundu.
• 29 Mart 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulan ve bir süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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"KASMIYOR"
Özge Ulusoy açıklamasında, "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek..." dedi.