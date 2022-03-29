Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

"KASMIYOR"

Özge Ulusoy açıklamasında, "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek..." dedi.