Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinÖzge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!
HaberlerMagazin Haberleri Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!
• 29 Mart 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:

Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

Özge Ulusoy sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Manken Ulusoy, Faruk Çolakoğlu sorusuna yanıt verirken Hacı Sabancı'ya göndermede bulundu.

• 29 Mart 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
1Özge Ulusoydan Hacı Sabancıya olay gönderme
ABONE OL

Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulan ve bir süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

2Özge Ulusoydan Hacı Sabancıya olay gönderme

Çolakoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü modele, "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusu geldi.

3Özge Ulusoydan Hacı Sabancıya olay gönderme

Özge Ulusoy'un açıklaması eski aşkı Hacı Sabancı'yı akıllara getirdi.

4KASMIYOR

"KASMIYOR"

Özge Ulusoy açıklamasında, "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek..." dedi.

5Özge Ulusoydan Hacı Sabancıya olay gönderme

Özge Ulusoy'un bu sözleri, Nazlı Kayı ile evli olan Hacı Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı.

6Özge Ulusoydan Hacı Sabancıya olay gönderme

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

    Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

    Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

    Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

    Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

    Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

    Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

    Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...