Özge Özpirinçci'nin isim pişmanlığı! 'Keşke Üzüm koysaydım'

"SİZ YAPTINIZ AMA YENİ PROJE YOK"

36 yaşındaki güzel, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı. "Yavuz Turgul’un yeni sinema filmi için setlere geri dönüyor" iddialarını net bir dille yalanlayan oyuncu, "Yeni proje yok. Siz yaptınız ama öyle bir durum yok. Benim için yok ama film çekiliyor tabii ki” şeklinde konuştu.



"MERCAN'I BÜYÜTÜYORUM"



Başka görüşmelerin olmadığını belirten Özge Özpirinçci, "Mercan’la ilgileniyorum, onu büyütüyorum. Şimdi bir arkadaşıma uğrayacağım, sonra kızımın yanına eve döneceğim” dedi.