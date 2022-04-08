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MagazinÖzge Özpirinçci'nin isim pişmanlığı! 'Keşke Üzüm koysaydım'
HaberlerMagazin Haberleri Özge Özpirinçci'nin isim pişmanlığı! 'Keşke Üzüm koysaydım'
• 08 Nisan 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci'nin isim pişmanlığı! 'Keşke Üzüm koysaydım'

Geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci, Arnavutköy'de görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğullarına Kurt Efe adını vermesine, "Gayet güzel" yorumunu yapan ünlü oyuncu, Mercan ismiyle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

• 08 Nisan 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Özge Özpirinçcinin isim pişmanlığı Keşke Üzüm koysaydım
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2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, Eylül 2021'de Marmaris'te düzenlenen sade bir nikâhla hayatlarını birleştirmişti.

2Özge Özpirinçcinin isim pişmanlığı Keşke Üzüm koysaydım

Evlendiğinde hamile olan Özpirinçci, kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

3SİZ YAPTINIZ AMA YENİ PROJE YOK

"SİZ YAPTINIZ AMA YENİ PROJE YOK"

36 yaşındaki güzel, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takıldı. "Yavuz Turgul’un yeni sinema filmi için setlere geri dönüyor" iddialarını net bir dille yalanlayan oyuncu, "Yeni proje yok. Siz yaptınız ama öyle bir durum yok. Benim için yok ama film çekiliyor tabii ki” şeklinde konuştu.

"MERCAN'I BÜYÜTÜYORUM"

Başka görüşmelerin olmadığını belirten Özge Özpirinçci, "Mercan’la ilgileniyorum, onu büyütüyorum. Şimdi bir arkadaşıma uğrayacağım, sonra kızımın yanına eve döneceğim” dedi.

4KURT EFE GAYET TATLI BİR İSİM

"KURT EFE GAYET TATLI BİR İSİM"

Yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in ay sonunda dünyaya gelecek oğullarına Kurt Efe ismini vereceği hatırlatılan oyuncu, "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

5İLK AİLE TATİLİMİZ OLACAK

"İLK AİLE TATİLİMİZ OLACAK"

Yaz için uzun bir tatil programı olduğunu belirten 36 yaşındaki güzel, "Yazın Mercan’la tatil yapacağım, ilk aile tatilimiz olacak. Gayet sakin ve güzel bir yaz geçirmeyi diliyoruz" şeklinde konuştu.

6Özge Özpirinçcinin isim pişmanlığı Keşke Üzüm koysaydım

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