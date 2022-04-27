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MagazinÖzcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi!
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• 27 Nisan 2022 - 15:33 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi!

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliği 2019 yılında olaylı şekilde biten Özcan Deniz (50), kendisinden 23 yaş küçük modacı sevgilisi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. İranlı güzel Samar Dadgar, ünlü şarkıcı ve oyuncudan yeni yılın ilk saatlerinde, Kıbrıs'ta evlenme teklifi aldığını açıkladı.

• 27 Nisan 2022 - 15:33 • Son Güncelleme:
1Özcan Denizden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgara evlilik teklifi
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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği, iki yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleşmeyenalışveriş şenliği, bu sene Kuruçuşme'de bir otelde gerçekleşti. 150 firmanın stand açtığı etkinliğe, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar da destek verdi. Standının önünde soruları yanıtlayan Sagdar, "İlk kermesimiz çok heyecanlıyız" dedi. (Umut Ünver /Milliyet)

2ÖZCANLA KAPADOKYA TATİLİ

ÖZCAN'LA KAPADOKYA TATİLİ

Samar Dadgar, Feyza Aktan'la evliliği 15 ayda biten ve üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayeti annede kalan Özcan Deniz'le aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu ile çıktıkları Kapadokya tatili sorulan İranlı modacı, "Çok güzel geçti, tatlı geçti ama iki gün gidip geldik" dedi. "Sosyal medya paylaşımlarının bir hayli beğeni aldığı" yorumuna ise "Çok güzel oldu, bu konuları konuşmasak" diyerek, utandığını belirtti.

3EŞLİK ETTİĞİMDE KEYİF ALIYORUM

"EŞLİK ETTİĞİMDE KEYİF ALIYORUM"

Yükseklik korkusu olduğu için Kapadokya'da balona binemediklerini dile getiren 27 yaşındaki tasarımcı, Özcan Deniz'in bayram sahnelerinde yanında olup olmayacağı sorulunca, şu yanıtı verdi:

Yeni koleksiyon için işlerim başladı. Elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Eşlik ettiğimde çok keyif alıyorum. Tatil çok olmayacak bu sene, konserleri çok yoğunlaştı. Bu sebepten dolayı İstanbul'da kalacağız yazın.

4ÖZCANIN TARZINA KARIŞMAM

"ÖZCAN'IN TARZINA KARIŞMAM"

"Özcan Deniz'in tarzına karışır mısınız?" şeklindeki soru üzerine genç modacı, "Hayır. Tarzını beğeniyorum, ben karışmam. Arada sırada fikir veririm. Özcan çok güzel giyiniyor, çok beğeniyorum tarzını. Fikir verince hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Tasarladığım elbiselerde fikir alıyorum" diyen Samar Dadgar, "Açık modelleri giymediğim sürece onaylandı" sözleriyle, Özcan Deniz'in kendisine elbise seçiminde karıştığını söyledi.

5DÜĞÜN TARİHİ AÇIKLAMASI

DÜĞÜN TARİHİ AÇIKLAMASI

Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.

6DİZ ÇÖKTÜRMEDİM

"DİZ ÇÖKTÜRMEDİM"

Güzel tasarımcı, "Evlilik teklifi yaptığı sırada Özcan Bey diz çöktü mü?" sorusu üzerine, "Diz çökmedi, hayır. Çöktürür müyüm?" şeklinde konuştu.

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