Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi!

DÜĞÜN TARİHİ AÇIKLAMASI

Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.