Özcan Deniz'den 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'a evlilik teklifi!
Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliği 2019 yılında olaylı şekilde biten Özcan Deniz (50), kendisinden 23 yaş küçük modacı sevgilisi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. İranlı güzel Samar Dadgar, ünlü şarkıcı ve oyuncudan yeni yılın ilk saatlerinde, Kıbrıs'ta evlenme teklifi aldığını açıkladı.
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği, iki yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleşmeyenalışveriş şenliği, bu sene Kuruçuşme'de bir otelde gerçekleşti. 150 firmanın stand açtığı etkinliğe, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar da destek verdi. Standının önünde soruları yanıtlayan Sagdar, "İlk kermesimiz çok heyecanlıyız" dedi. (Umut Ünver /Milliyet)
ÖZCAN'LA KAPADOKYA TATİLİ
Samar Dadgar, Feyza Aktan'la evliliği 15 ayda biten ve üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayeti annede kalan Özcan Deniz'le aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu ile çıktıkları Kapadokya tatili sorulan İranlı modacı, "Çok güzel geçti, tatlı geçti ama iki gün gidip geldik" dedi. "Sosyal medya paylaşımlarının bir hayli beğeni aldığı" yorumuna ise "Çok güzel oldu, bu konuları konuşmasak" diyerek, utandığını belirtti.
"EŞLİK ETTİĞİMDE KEYİF ALIYORUM"
Yükseklik korkusu olduğu için Kapadokya'da balona binemediklerini dile getiren 27 yaşındaki tasarımcı, Özcan Deniz'in bayram sahnelerinde yanında olup olmayacağı sorulunca, şu yanıtı verdi:
Yeni koleksiyon için işlerim başladı. Elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Eşlik ettiğimde çok keyif alıyorum. Tatil çok olmayacak bu sene, konserleri çok yoğunlaştı. Bu sebepten dolayı İstanbul'da kalacağız yazın.
"ÖZCAN'IN TARZINA KARIŞMAM"
"Özcan Deniz'in tarzına karışır mısınız?" şeklindeki soru üzerine genç modacı, "Hayır. Tarzını beğeniyorum, ben karışmam. Arada sırada fikir veririm. Özcan çok güzel giyiniyor, çok beğeniyorum tarzını. Fikir verince hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.
"Tasarladığım elbiselerde fikir alıyorum" diyen Samar Dadgar, "Açık modelleri giymediğim sürece onaylandı" sözleriyle, Özcan Deniz'in kendisine elbise seçiminde karıştığını söyledi.
DÜĞÜN TARİHİ AÇIKLAMASI
Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.