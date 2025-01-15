Oyun oynayan çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalışmıştı! Mahalleliyi 'Ya geri dönerse' korkusu sardı
Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen kan donduran olayda Nazmiye Ş., oyun oynayan 6 çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Tutuklanan Nazmiye Ş.'nin davasının ikinci duruşmasında, mağdur çocukların aileleri adalet çağrısını yineledi. Aileler, tutuklu olayın yaşandığı günden bu yara korku içinde olduklarını ve çocukların 'Ya geri dönerse' korkusuyla travmayı atlamadıklarını söyledi.
İHA
• 15 Ocak 2025 - 12:37 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Ocak 2025 - 12:37 • Son Güncelleme: