Oyun oynayan çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalışmıştı! Mahalleliyi 'Ya geri dönerse' korkusu sardı

ÇOCUKLAR PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

Olayda 5 yaşındaki bir çocuk geçici görme kaybı yaşarken, diğer çocuklar da benzin kokusuna ve olayın dehşetine maruz kaldı. Halen çocuklar psikolojik destek alırken apartman sakinlerinden Aynur Ç., “Kızım sürekli kabus görüyor. ‘Anne, kadın geri gelir mi, beni öldürür mü?' diye soruyor. Bu şekilde nasıl yaşayacağız?” diyerek mahkeme sürecinin bir an önce tamamlanmasını istedi.