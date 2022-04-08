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MagazinÖykü Karayel: Annelik güven duygusu getiren bir şey
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• 08 Nisan 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:

Öykü Karayel: Annelik güven duygusu getiren bir şey

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu evlilikleri devam eden Öykü Karayel, oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Karayel, anneliğin enteresan bir duygu olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, "Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp, çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik" ifadelerini kullandı.

• 08 Nisan 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
1Öykü Karayel: Annelik güven duygusu getiren bir şey
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Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 2018'de Bonomo ile nikah masasına oturan Karayel, BeStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

2BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ

"BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"

Öykü Karayel, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor." dedi.

3ANNELİK GÜVEN DUYGUSU GETİRİYOR

"ANNELİK GÜVEN DUYGUSU GETİRİYOR"

Anneliğin enteresan bir duygu olduğunu da dile getiren Karayel, "Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp, çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik. Çünkü anne olduktan sonra insan yapamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi hissediyor." açıklamasını yaptı.

4HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ...

"HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

Öykü Karayel, daha önce Bonomo ile ilişkisini, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..." sözleriyle anlatmıştı.

5BANA BENZİYOR

"BANA BENZİYOR"

34 yaşındaki şarkıcı da baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi." ifadelerini kullanmıştı.

6AKLIM EVDE

"AKLIM EVDE!"

Geçtiğimiz aylarda konser vererek, dinleyicileriyle buluşan Can Bonomo, "Oğlumu büyütüyorum. Çok şükür, maşallah. Muazzam bir mutluluk baba olmak. Buraya geldim şimdi ama aklım hala evde." demişti.

7Öykü Karayel: Annelik güven duygusu getiren bir şey

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Öykü Karayel: Annelik güven duygusu getiren bir şey

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