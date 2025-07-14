Otel yangını faciasında korkunç iddia; 'Kimseye haber vermeyin kendi aramızda halledelim'

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Ben istiyorum ki siz ölmeyin her gün 78 kişinin katiliyiz diye ölmeyin inleyin. Ölmek temizliktir. Biz artık çocuklarımızı göremeyeceğiz. Ben artık kuzucuklarımızı, çocuklarımızı göremeyecek miyim? Ben hayat kaynaklarımızı aldınız" ifadelerine yer verdi.