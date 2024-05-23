Osmanlı Devleti ile Timur'un savaşında yeni bulgular bulundu! Tarihin seyri mi değişiyor, işte detayları..

"SAVAŞ KAZILARI ÇOK FAZLA YAPILMIYOR"

Savaşta fillerin de kullanıldığını biliyoruz; ama o savaş hengamesinde bu filleri, o kadar büyük filleri kazıp gömmek çok mantıklı gelmiyor. Onlar muhtemelen alanda öldüğü yerde bırakılıp kurda kuşa yem olmuştur. Kemikler de zamanla toprak altında kalmıştır. Şansımız varsa belki askerlerin yakınında şehit mezarlarının bulunduğu yerde bir fil, kemik kalıntılarına da rastlayabiliriz" dedi. Albayrak, asıl hedeflerinin savaşın Ankara'da, Çubuk Ovası'nda geçtiğini ispatlamak olduğunu anlatarak, "Bunun için de bundan sonraki çalışmalarda arkeolojik verileri elde etmeye yönelik çalışmalarımız ağırlıklı olarak sürdürülecektir. Şimdi ülkemizde savaş kazıları çok fazla yapılmıyor, bilinmiyor. Ankara Savaşı projemiz önemli. Çünkü çok büyük bir savaş. Osmanlı İmparatorluğu için de çok olumsuz sonuçlarla biten bir savaş. Bizim amacımız bu savaşı tamamıyla aydınlatmak" şeklinde konuştu.