Osmanlı Devleti ile Timur'un savaşında yeni bulgular bulundu! Tarihin seyri mi değişiyor, işte detayları..
Ankara'da 1402 yılında Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu arasında Çubuk Ovası'nda gerçekleşen ve 30 ila 40 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Savaşın izlerine rastlanan bölgede kazı çalışmaları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile devam ediyor. Arkeolojik savaş kalıntıları ile kılıç ve bıçak kesikleri olan kemiklerin bulunduğu toplu mezarın ortaya çıkarıldığı alanın, kazıların ardından açık hava müzesine dönüştürülmesi planlandığı belirtildi.
DHA
• 23 Mayıs 2024 - 13:20 • Son Güncelleme:
DHA
• 23 Mayıs 2024 - 13:20 • Son Güncelleme: