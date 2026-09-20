Osmaniye'de yürüyüş yapmak için dışarı çıktı cansız bedeni Kahramanmaraş'ta bulundu! Şüpheli, boğduğunu itiraf etti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün sanal medya hesabından, Ayşegül Yaşar olayına ilişkin, "Yaşar'ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı.



Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı" açıklaması yaptı.



Bakan Gürlek, olayın aydınlatılmasında emeği geçen Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve katkı sunan kamu görevlilerini tebrik etti.